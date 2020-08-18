Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketlerinden muhtaçlık durumu tespit edilen herkes yararlanabilir. Söz konusu bakanlığın belirlediği şartları yerine getiren ve mütevelli heyetince maddi durumları tespit edilen kişilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına geliştirilen çeşitli yardım projelerine başvuru yapması yeterli olur.

Pandemi süresince ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmak için destek yardımlarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sefer de istihdam yardımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çoğu vatandaş tarafından bilinmeyen istihdam yardımları kapsamında kişilerin işe başvuru ve başlangıç aşamalarında destek paketleri devreye sokulur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen istihdam yardımları içeriğinde işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı verilir.

İŞE YÖNLEDİRME YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşe yönlendirme yardımı çalışma konusunda herhangi bir engel yaşamayan kişilerin iş görüşmesine gidecekleri süreç içerisinde verilir. Yardımdan yararlanmaya hak kazananlara yol parası, traş ücreti vb. ihtiyaçlarını karşılaması adına 40-100 TL arasında nakdi ödeme yapılır. İşe yönlendirme şartları kapsamında başvuru yapacakların 18-55 yaş arasında ve çalışabilir durumda olması gerekir. Aynı zamanda kişilerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gelir testinde muhtaçlık seviyesinde olması gereklidir.