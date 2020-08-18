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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmak için sosyal sorumluluk projelerini devreye sokmayı sürdürüyor. İşsizlikle mücadele edenler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kollarını sıvadı ve istihdam yardımları uygulamalarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım paketlerinden muhtaçlık durumu tespit edilen herkes yararlanabilir. Söz konusu bakanlığın belirlediği şartları yerine getiren ve mütevelli heyetince maddi durumları tespit edilen kişilerin temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına geliştirilen çeşitli yardım projelerine başvuru yapması yeterli olur.
Pandemi süresince ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yanında olmak için destek yardımlarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sefer de istihdam yardımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Çoğu vatandaş tarafından bilinmeyen istihdam yardımları kapsamında kişilerin işe başvuru ve başlangıç aşamalarında destek paketleri devreye sokulur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen istihdam yardımları içeriğinde işe yönlendirme yardımı ve işe başlama yardımı verilir.
İŞE YÖNLEDİRME YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İşe yönlendirme yardımı çalışma konusunda herhangi bir engel yaşamayan kişilerin iş görüşmesine gidecekleri süreç içerisinde verilir. Yardımdan yararlanmaya hak kazananlara yol parası, traş ücreti vb. ihtiyaçlarını karşılaması adına 40-100 TL arasında nakdi ödeme yapılır. İşe yönlendirme şartları kapsamında başvuru yapacakların 18-55 yaş arasında ve çalışabilir durumda olması gerekir. Aynı zamanda kişilerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gelir testinde muhtaçlık seviyesinde olması gereklidir.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişinin işe yönlendirme bilgisinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bütünleşik sisteme bildirilmesinden sonraki 30 gün içinde başvurunun yapılması beklenir. İşe yönlendirme yardımı başvuru kişinin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden tamamlanır. Başvurunun onaylanması halinde hak sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa olmak üzere ödeme yapılır.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un yönlendirmesi sonucunda çalışam hayatına başlayacak olan kişilere işe başlama yardımı ödemesi yapılır. Yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3’te oranında ödenek çıkartılır. İşe başlama yardımından yararlanmak isteyenlerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gelir testinde muhtaçlık seviyesinde olması şarttır.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta girişi yapıldıktan sonra 60 gün içinde yardım başvurusunu iletmesi istenir. İşe başlama yardımı başvurusu için kişilerin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden müracaat etmesi gereklidir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sosyal devlet anlayışı gelişiyor bence bence tebrik etmek gerekir önemli olan hangi parti yada görüşün çıkardığı değil önemli olan doğru olup olmaması
Yandaş haricinde herkes zor durumda nasıl milleti faize alıştıedılar şimdi ödeyemeyio yandaş hacizle el koyar izleyin
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