Aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak, yılbaşından önce yatar mı? Aile Destek Paketi ne kadar oldu? İhtiyaç sahiplerine 1.250 TL yardım!

Aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aile destek ödemelerinin yılbaşında hesaplara yatıp yatamayacağı ile ilgili soru üzerine "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." ifadelerini kullandı. Aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Ödemeleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Aile destek programı ödemeleri yılbaşı öncesine çekiliyor." ifadesini kullanmıştı.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda"Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık."ifadelerine yer veren Bakan Yanık'a bir soru da basın mensuplarından geldi.

Bakan Yanık, "Yılbaşından önce aile destek yardımı ödenecek mi?" sorusuna "Şuanda tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce yılbaşı hediyesi yapalım." yanıtını verdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

En fazla 12 ay süreyle yapılan ödemeler aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Aile Destek Ödemelerini merak eden kişiler sosyal medyada gündem oluşturmuş durumda.

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağına dair bir ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



