Ocak ayı itibarıyla Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile Destek programı ödemeleri hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz yatırılmadı. Konu hakkında güncel bir tarih açıklaması da bulunmuyor. Resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

