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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemeleri için tarih verildi mi?

15.02.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay düzenli olarak yatırılıyor. Değişen miktarlarda yapılan ödemeler 1 yıl boyunca devam edecek. Peki, AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemeleri için tarih verildi mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemeleri için tarih verildi mi?

Aile Destek Paketi ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere yönelik verilen sosyal yardım ödemesinin Ocak ayı ödemeleri erkene çekilmişti. Şimdi ise gözler aile yardım parası şubat ayı ödemelerine çevrilmiş durumda. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı aile destek ödemeleri 29 Aralık'ta hesaplara aktarıldı. Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet’ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak ediliyor. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizin içerisine eklenecektir.

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