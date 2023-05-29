Aile destek ödemelerine dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak verilen bu yardım 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda hesaplara yatırılıyor. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bu ay son mu? Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödemelerine dair tüm merak edilenler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BU AY SON MU?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi olarak ise Haziran ayı olduğu belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara aktarılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemelere sona erecek.

Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL



