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Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bu ay son mu? Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

29.05.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen bu ödemeler hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında ödeniyor. 12 ay boyunca verilen bu ödemelerin Haziran ayında son bulacağa biliniyordu. Bu kapsamda Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bu ay son mu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bu ay son mu? Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemelerine dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak verilen bu yardım 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda hesaplara yatırılıyor. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bu ay son mu? Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödemelerine dair tüm merak edilenler...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BU AY SON MU?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi olarak ise Haziran ayı olduğu belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara aktarılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemelere sona erecek.

Aile Destek Paketi 2

Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

Aile Destek Paketi 1

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL


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