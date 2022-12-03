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Aile Destek Paketi 2022 Aralık ödemeleri ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 1.250 TL yardım! İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri!

03.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada bahsi geçen ödemelerde tutarın artırıldığını ifade etmişti. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi 2022 Aralık ödemeleri ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 1.250 TL yardım! İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri!

Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Geçn ay, Aile Destek Paketi ödemeleri 8 Kasım tarihinde yapılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları bekleyen vatandaşlar, bu ay yatırılacak ödemeleri heyecanla bekliyor. İşte Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

AİLE DESTEK 2022 ARALIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Ödemeleri kasımda ayın 8’i gibi hesaplara geçmişti. Aralık ayının ilk haftalarında Aile Destek Ödemelerinin yapılması planlanıyor.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

En fazla 12 ay süreyle yapılan ödemeler aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Aile Destek Ödemelerini merak eden kişiler sosyal medyada gündem oluşturmuş durumda.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

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