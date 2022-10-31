Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Aile Destek Paketi ödemeleri başladı mı? İşte başvuru ekranı!

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı: 600 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az: 450 TL

Aile destek paketi başvuru ekranına erişim sağlamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru' adresine tıklayın.



