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Aile destek paketi ödemeleri tarihi belli oldu! Aile destek paketi ödemeleri paketi ne zaman yatırılacak?

07.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri tarihi birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar aile destek ödemesi ne zaman yatırılacak? aile destek ödemeleri ne kadar? diye araştırmalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada aile destek ödemeleri hakkında bilgi verdi. İşte Kasım ayında aile destek ödemelerinin yatma tarihi...

Aile destek paketi ödemeleri tarihi belli oldu! Aile destek paketi ödemeleri paketi ne zaman yatırılacak?

Aile destek ödemeleri hakkında açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması merakla bekleniyordu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemeleri arama motorlarında sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası aile destek ödeme paketinin ne zaman yatırılacağını açıkladı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödenmelere ilişkin konuşan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada 2022 Temmuz-Eylül ödeme dönemlerinde toplam destek tutarının 2,3 milyar TL’yi aştığını ifade etmişti.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

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Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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