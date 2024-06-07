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Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 13:29
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Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Bakan Göktaş ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Göktaş, "Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirterek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

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4 MİLYAR TL ÖDEME

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

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Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” diye konuştu.

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