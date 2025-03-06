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Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir? Aile ve Gençlik Fonu başvurusu ve şartları

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.02.2025 22:10
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Aile kurumu özellikle Türk toplumunda son derece önemli olarak görülür. Bu kurumun sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi ve devam edebilmesi adına devletin kurum ve kuruluşları da çeşitli birtakım uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamalar maddi ve manevi destek içerebilir.

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir? Aile ve Gençlik Fonu başvurusu ve şartları

İçindekiler

  • Aile ve Gençlik Fonu nedir?
  • Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır?
  • Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir? Aile ve Gençlik Fonu'ndan kimler yararlanabilir?
  • Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları nelerdir?

Türkiye’de devlete ait ve bağlı kurum ve kuruluşlar vatandaşların, ailelerin, gençlerin sosyal, eğitim, hukuki yaşamlarını desteklemek ve geliştirmek amacı taşır. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan ve geliştirilen uygulamalar da bulunur. Bu uygulamalardan yararlanabilmek için vatandaşların bazı şartları yerine getirmiş olması gereklidir.

Aile ve Gençlik Fonu nedir?

Bir aile kurumunun sağlam bir biçimde kurulmuş olması toplumun yapısını da etkiler. Çünkü toplumun en küçük birimi ailedir. Aile müessesesinin desteklenmesi, korunması, gelişmesi ve güçlendirilmesini sağlamak devletin üstlendiği görevlerdir.

Devlet, aile birimini ve üyelerini koruyabilmek için çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamalardan biri de Aile ve Gençlik Fonu’dur. Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanabilmek için çeşitli şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

Aile ve Gençlik Fonu başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanabilmek için kişilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir. Eğer kişiler tüm şartlara uyuyorsa Aile ve Gençlik Fonu başvuru işlemi yapılmalıdır.

Bir süre önce hayata geçirilmiş olan bu proje kapsamında aile yapısını korumak ve geliştirmek gibi hedefler bulunmaktadır. Başvuru işlemi projeden sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinden ya da e devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir? Aile ve Gençlik Fonu'ndan kimler yararlanabilir?

Birçok devlet destekli proje gibi Aile ve Gençlik Fonu uygulaması için de bazı başvuru şartları bulunur. Bunlardan biri de katılım şartlarına uygun olmaktır. Projeye sadece belli başlı şartları yerine getiren kişiler başvuru yapabilir. Başvuru hakkı olan kişilerden bazıları şunlardır:

  • Yeni evlenecek olan çiftler
  • 18 ve 29 yaş arası olan kişiler
  • Otuz yaşından gün almamış olan kişiler
  • Son altı aylık gelirlerinin toplamları asgari ücretin 2 ya da 3 katından fazla olmayanlar
  • Herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissesi olmayanlar

Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde olan Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları olan bir projedir. Buna göre herkes bu proje için başvuru hakkına sahip olamaz. Belirlenen Aile ve Gençlik Fonu başvuru koşulları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
  • Çiftlerin son altı aylık gelirlerinin toplamlarının ortalamaları ve son aya ait gelirlerinin toplamlarının mevcut asgari ücretin iki ya da üç katından fazla olmaması
  • Başvuru yapılan tarihten itibaren resmi nikah için alınan güne en az iki en çok alt ay kalmış olması
  • Evlilik sonrası bakanlık tarafından sunulacak olan eğitim hizmetlerine iki yıl boyunca katılmaya dair taahhüt vermek
  • Daha önce bu proje kapsamında hiç kredi kullanmamış olmak
  • Bakanlık tarafından evlilikten önce sunulacak olan tüm danışmanlık hizmetlerinden ve eğitimlerden yararlanmayı taahhüt ederek tüm programlara katılmak
  • Herhangi bir taşınmaza sahip olmamak ya da bir taşınmazda hissesi bulunmamak
  • Başvuru yapılan tarihten itibaren hesap edildiği zaman otuz yaşından gün almamış olmak

  • Başvuru yapılan tarihten itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak

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Anahtar Kelimeler:
aile
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