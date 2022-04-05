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Ailelere 200-300-500 TL değerinde Ramazan yardımı! İnternet üzerinden başvurabilirsiniz! İhtiyaç sahiplerine...

05.04.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzur ve bereket ayı Ramazan aynı zamanda yardımlaşmanın öne çıktığı bir ay olarak biliniyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere belediyeler, kaymakamlıklar ve devlet kurumları vasıtasıyla yardım yapılıyor. Hazırlanan Ramazan kolileri evlere teslim ediliyor. Kolilerde temel gıda ürünleri, bakliyatlar, peynir ve zeytin gibi kahvaltı grubu ve mutfak ihtiyaçları yer alıyor. Bu yardım paketlerinin değeri 500 TL'ye kadar çıkabiliyor!

Ailelere 200-300-500 TL değerinde Ramazan yardımı! İnternet üzerinden başvurabilirsiniz! İhtiyaç sahiplerine...

Ailelere 200-300-500 TL değerinde Ramazan yardımı! İnternet üzerinden başvurabilirsiniz! İhtiyaç sahiplerine devlet kurumları, kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla 500 TL'ye varan değerde erzak paketi yardımı yapılıyor. Başvurular hem şahsen hem de internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden yapacağınız başvuruda tüm yıl geçerli olacak erzak ve gıda yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte; Ramazan yardımı yapan kurumlar...

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN YARDIMI!

Ramazan yardımı almak için bulunduğunuz bölgedeki belediyelere veya yardım veren kurumların şubelerine şahsen başvuru yapabilirsiniz. Alacağınız fakirlik belgesi başvuru sırasında ihtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlamak için kolaylık sağlayabiliyor.

ramazan-yardimi1

Bazı kurumlar kişilerden belge isterken, bazı kurumlar ise herhangi bir belgeye ihtiyaç duymuyor. E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz erzak ve gıda yardımı başvurusuyla, sadece Ramazan'da değil yıl boyunca destek alabilirsiniz.

ramazan-yardimi2

E devlet üzerinden gıda ve erzak yardımı başvurusu yapabilmek için,

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 internet adresine tıklayın.

Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, size yöneltilen soruları yanıtladıktan sonra sosyal yardım türleri arasından ‘Gıda ve erzak yardımı’ seçeneğini işaretleyin.

ibb-erzak1

E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belge talep edilmemektedir.

Ancak SYDV başvuru yapılacağı zaman bazı belgeler istenmektedir. Aşağıdaki belgeler ile SYDV başvuru yapabilirsiniz.

TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
İkametgah belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Muhtarlıktan fakirlik belgesi
Mal beyanına dair belgeler
İşsiz olduğunu ispatlayan belge (SGK’dan alınacak)

RAMAZAN YARDIMI YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kızılay

kizilay

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Vakıflar ve Dernekler

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan
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