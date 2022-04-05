Ailelere 200-300-500 TL değerinde Ramazan yardımı! İnternet üzerinden başvurabilirsiniz! İhtiyaç sahiplerine devlet kurumları, kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla 500 TL'ye varan değerde erzak paketi yardımı yapılıyor. Başvurular hem şahsen hem de internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden yapacağınız başvuruda tüm yıl geçerli olacak erzak ve gıda yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. İşte; Ramazan yardımı yapan kurumlar...

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN YARDIMI!

Ramazan yardımı almak için bulunduğunuz bölgedeki belediyelere veya yardım veren kurumların şubelerine şahsen başvuru yapabilirsiniz. Alacağınız fakirlik belgesi başvuru sırasında ihtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlamak için kolaylık sağlayabiliyor.

Bazı kurumlar kişilerden belge isterken, bazı kurumlar ise herhangi bir belgeye ihtiyaç duymuyor. E-Devlet üzerinden yapabileceğiniz erzak ve gıda yardımı başvurusuyla, sadece Ramazan'da değil yıl boyunca destek alabilirsiniz.

E devlet üzerinden gıda ve erzak yardımı başvurusu yapabilmek için,

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 internet adresine tıklayın.

Sisteme T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, size yöneltilen soruları yanıtladıktan sonra sosyal yardım türleri arasından ‘Gıda ve erzak yardımı’ seçeneğini işaretleyin.

E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belge talep edilmemektedir.

Ancak SYDV başvuru yapılacağı zaman bazı belgeler istenmektedir. Aşağıdaki belgeler ile SYDV başvuru yapabilirsiniz.

TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi

İkametgah belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Muhtarlıktan fakirlik belgesi

Mal beyanına dair belgeler

İşsiz olduğunu ispatlayan belge (SGK’dan alınacak)

RAMAZAN YARDIMI YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Kızılay

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Vakıflar ve Dernekler



