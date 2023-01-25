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Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! TL'ye 6 sıfır geri geldi: 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

25.01.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi uzmanı akademisyen Hakan Çınar, 41 yıl önce babasının sattığı evi buldu. 41 yıl önce 2.3 milyona satılan ev, aradan yıllar geçmesine, TL'den 6 sıfır atılmasına rağmen bugün 2 milyondan satılıyor. Çınar, yıllar önce babasının maaşının 60 bin olduğunu, bugün görev yapması halinde ise 16 bin 500 TL alacağını ifade ederek aradaki farka dikkat çekti.

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! TL'ye 6 sıfır geri geldi: 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

Ekonomi uzmanı akademisyen Hakan Çınar'ın babası, İstanbul Fatih'te bulunan evlerini 1982'de 2 milyon 300 bin TL'ye sattı. Aradan yıllar geçti, 2005'te TL'den 6 sıfır atıldı. 2023'e gelindiğinde yükselen konut fiyatlarıyla evlerin fiyatı yeniden milyonlarla ifade edilir oldu.

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57 yaşına gelen binada dairelerin fiyatları milyonları bulurken artık 10 yıllık krediyle bir memurun satın alması neredeyse hayal. Yüksek dereceli memur maaşı 1982'de 60 bin TL'idi. Hakan Çınar'ın mühendis babasının 38 maaşına denk geliyordu evin bedeli. Bugün aynı dereceli memur 16 bin 500 TL alıyor. Evin fiyatı aynı rakama yükseldi ama memurun maaşı eridi. Artık evin karşılığı 121 memur maaşı.

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Fox Haber'in haberine göre bir yanda katlanan konut fiyatları bir yandan eriyen maaşlar. Ekonomi uzmanı akademisyen Hakan Çınar'ın maziye yolculuğu alım gücündeki düşüşün en net fotoğrafı oldu.

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Çınar şunları aktardı:

"1982 senesinde evi biz hiç unutmuyorum 2.3 milyon TL'ye sattık. Sene 2023'e geldik. Şuan o ev, üzerine 40 yıl gelmiş olmasına rağmen değerinin 2 milyon olduğunu öğrendim. Babam 60 bin TL maaş alıyordu. Babam aynı görevde bulunsaydı bugünkü maaşı 16 bin 500 TL olacaktı. Binanın üzerine 40 yıl daha geldi. 40 yılda geldiğimiz noktada her şey var ama alabilecek kişi sayısı azaldı."

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası İstanbul Fatih konut

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