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Orta gelirliye konut kampanyası sonrası konut fiyatları uçtu! 15 günde dudak uçuklatan rakam

25.01.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut projeleriyle ilgili kampanyalar açıklanır açıklanmaz fırsatçılar da harekete geçti. 15 Ocak'ta başlayan orta gelirliye konut kampanyasıyla birlikte ev fiyatları aldı başını gitti. Son örnek ise Ankara'dan geldi. İlana 5 Ocak'ta satışa koyulan bir daire, sadece 15 gün içerisinde neredeyse 2 katına çıktı. O ilanı takibe alan bir vatandaş "500 bin, 600 bin TL'lik zamlara alıştık ama bir anda 2 katına çıkması bizleri şoke etti" dedi.

Orta gelirliye konut kampanyası sonrası konut fiyatları uçtu! 15 günde dudak uçuklatan rakam

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçıları bir kez daha fiyat artışına yöneltti. Ankara'da 1 milyon 850 bin TL'lik ev 15 günde neredeyse 2 katına çıktı. Fırsatçılığın bu kadarı da 'pes' dedirtti.

15 GÜNDE 2 KATINA ÇIKTI

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçıların iştahını kabarttı. Birkaç günde bazı evlerin fiyatı aldı başını gitti. Bunun en çarpıcı örneği ise Ankara Keçiören'deydi. 5 Ocak'ta ilana 1 milyon 850 bin TL'den koyulan bir daire, 15 gün içinde 1 milyon 450 bin TL fiyatı arttı, 20 Ocak'ta fiyatı 3 milyon 250 bin TL oldu.

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"O EV FARKLIYDI, BU EV FARKLI"

Show Haber'in haberine göre telefonla aranan ilan sahibi, "O ev farklıydı, bu ev farklı. İlan hakkım olmadığı için eski bir ilanı kullandım. O daha önce girdiğim 3+1 olan başka bir projeydi. Bu 3+1 başka bir proje." dedi.

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"PEYDER PEY SÜREKLİ FİYATLARI ARTIRDI"

O ilanı 5 ocak'tan beri takibe alan Taha Burak Özkan, "2 katı fiyatına çıktığını gördüm şoke oldum. Fotoğraflar asla değişmedi. 500 bin, 600 bin TL'lik zamlara alıştık ama bir anda 2 katına çıkması bizleri şoke etti. Evin değişen tek şeyi fiyatı. Evi dediği gibi değiştirmiş olsaydı tek seferlik bir fiyat değişimi olurdu. Peyder pey sürekli bir artış olmazdı" diye konuştu.

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Ankara konut

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