Orta gelirliye konut kampanyası sonrası konut fiyatları uçtu! 15 günde dudak uçuklatan rakam

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçıları bir kez daha fiyat artışına yöneltti. Ankara'da 1 milyon 850 bin TL'lik ev 15 günde neredeyse 2 katına çıktı. Fırsatçılığın bu kadarı da 'pes' dedirtti.
Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçıların iştahını kabarttı. Birkaç günde bazı evlerin fiyatı aldı başını gitti. Bunun en çarpıcı örneği ise Ankara Keçiören'deydi. 5 Ocak'ta ilana 1 milyon 850 bin TL'den koyulan bir daire, 15 gün içinde 1 milyon 450 bin TL fiyatı arttı, 20 Ocak'ta fiyatı 3 milyon 250 bin TL oldu.
Show Haber'in haberine göre telefonla aranan ilan sahibi, "O ev farklıydı, bu ev farklı. İlan hakkım olmadığı için eski bir ilanı kullandım. O daha önce girdiğim 3+1 olan başka bir projeydi. Bu 3+1 başka bir proje." dedi.
O ilanı 5 ocak'tan beri takibe alan Taha Burak Özkan, "2 katı fiyatına çıktığını gördüm şoke oldum. Fotoğraflar asla değişmedi. 500 bin, 600 bin TL'lik zamlara alıştık ama bir anda 2 katına çıkması bizleri şoke etti. Evin değişen tek şeyi fiyatı. Evi dediği gibi değiştirmiş olsaydı tek seferlik bir fiyat değişimi olurdu. Peyder pey sürekli bir artış olmazdı" diye konuştu.