Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Emekliler için enflasyonun üzerinde zam ihtimali tartışılırken, benzer bir artışın asgari ücret için de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu oranın asgari ücrete doğrudan yansıtılması halinde mevcut ücret üzerinden yapılacak hesaplamayla yeni asgari ücret 36 bin TL seviyesine çıkacak.

'ORTA YOL' FORMÜLÜ DE MASADA

Asgari ücret görüşmelerinde geçmiş yıllarda gündeme gelen orta yol formülü de bu yıl için olası senaryolar arasında yer alıyor.

Bu formülde mevcut yılın gerçekleşmesi beklenen enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi toplanarak ikiye bölünüyor.

2027 YILI İÇİN İSE YÜZDE 23 ENFLASYON TAHMİNİ

2026 yılı için yüzde 30, 2027 yılı için ise yüzde 23 enflasyon tahmini dikkate alındığında ortaya yüzde 26,5 zam oranı çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET 35 BİN 515 TL OLABİLİR

Bu artışın asgari ücrete uygulanması halinde yeni ücretin 35 bin 515 TL olması hesaplanıyor.

ÖZGÜR ERDURSUN DA RAKAM VERDİ

İşverenlerin ve esnafın ekonomik koşullarının da zam oranının belirlenmesinde etkili olacağını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 30 arasında artış yapılabileceğini öngördü.

Bu hesaplamaya göre 2027 yılında asgari ücretin 35 bin lira ile 36 bin 500 lira arasında belirlenebileceğini tahmin etti.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalar asgari ücret için farklı ihtimalleri ortaya koyarken, kesin zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda belli olacak.

Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen görüşmelerin ardından 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.