AK Parti çalışmaları tamamladı! Doğum izni süresi uzuyor: Tarih belli oldu

Aile Yılı kapsamında hükümet pek çok düzenleme için çalışmalarını devam ettiriyor. En merak edilen düzenleme ise doğum izniydi. Anne ve babalar için doğum izni süresinin uzatılması planlamıştı. Söz konusu düzenlemenin tamamlandığı öğrenildi. Peki, ebeveynler en fazla ne kadar izin kullanabilecek? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesi ile hem evliliklerin hem de doğum oranlarının artması için hükümet çalışmalara başladı. Kamuda esnek çalışma modeli, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, çocuk destek ödemelerinin artırılması gibi pek çok düzenleme yapıldı.

Anne ve babalar için ise en önemli gelişme doğum izni süreleri. Doğum oranlarının 2,10'un altına düşmesi ile hükümet çalışma hayatındaki düzenlemelerinin artırıyor. En başta ise doğum izni süresi için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

DOĞUM İZNİ UZATILACAK

CNN TÜRK'ün haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Halihazırda 16 hafta olarak uygulanan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak.

Anne bebek 6 aylık olduğunda işe dönebilecek. Doğum iznini 6 aya çıkaracak değişikliğin yıl bitmeden meclise sunulması, düzenlemenin bütçe sonrasında yeni yılın ilk günlerinde kanunlaşması bekleniyor.
BABALIK İZNİ UZATILACAK

Yeni düzenleme kapsamında özel sektörde babalık izni de artacak. Mevcuttaki düzenlemede memurlar 10 gün, özel sektör çalışanları 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlar gibi 10 gün olacak.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Hükümet kaynaklarına göre, ev kadınlarının da doğurganlık oranında düşüş olduğu belirtiliyor. Bu durumun değişmesi için ise, ev kadınına emeklilik, vergi istisnası gibi araçların da devreye alınması hükümetin gündeminde olacak.
YENİ KREŞLER DE YAPILACAK

Çalışan annelerin nüfus artış hızını yukarıya çekmek için ise sadece doğum izni değil mahalle tipi kreşlerin çocuk bakım desteklerinin artırılması seçenekleri de masada. AK Parti kaynakları nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tek yaşadığını belirterek hayatın tüm alanlarının aile ve çocuk dostu hale getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

Doğum izni ak parti anne meclis
