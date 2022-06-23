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AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar masada'

23.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrete zam ve EYT ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara varan bir zam olabileceğini, asgari ücret için ise farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. EYT çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar masada'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayını işaret ederek milyonlarca çalışanı heyecanlandırmışlardı. Kurtulmuş, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacağını, asgari ücret için ise farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Döviz bazında baktığımızda Türkiye'de dünyadan daha fazla arttığını söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

"Temmuz ayında işçi emeklileri de dahil olmak üzere alım gücünü daha yukarı çıkaracak bir fiyat ayarlaması, yüzde 40'lara yakın bir dokunuş olacak.

Hayat pahalılığını azaltmak için eldeki bütün imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Bu yaz aylarında rahatlamayı hissedeceğiz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke oldu.

Son dakika: Memur ve emekliler bu haberi bekliyordu! Kim ne kadar zamlı maaş alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu ve Temmuz zammı öncesi bilinmeyenlerSon dakika: Memur ve emekliler bu haberi bekliyordu! Kim ne kadar zamlı maaş alacak? İşte meslek meslek maaş tablosu ve Temmuz zammı öncesi bilinmeyenler

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM FORMÜLÜ NE?

Vatandaşın gündeminde ne varsa hükümetin masasındadır. Eldeki imkanlar çerçevesinde vatandaşın sorunlarını çözmek hükümetin vazifesidir. Asgari ücretle ilgili farklı seçenekler var. Bunlardan biri ile ilgili karar verilir ve uygulanır. Açıklama ilgili bakanlığa düşer.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu da hükümetin masasında.

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asgari ücret Numan Kurtulmuş
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