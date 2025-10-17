AK Parti’den yeni ekonomi paketi açıklaması: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulacak ekonomi paketine ilişkin açıklama yaptı. Güler, artan emlak vergisi oranlarından prim borçlanmasına kadar önemli konularda çalışma yaptıklarını söyledi. Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıyoruz.

İMALAT DIŞI PRİM DESTEĞİ

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek.



ÜST SINIRI 9 KATA ÇIKIYOR

Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz.

EMLAK VERGİSİ AÇIKLAMASI

Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor.

Üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı kot içinde farklı değerlendirmeler oluyor. İki alt unsur var. Binanın bulunduğu arsanın değerindeki artış oranı. Diğeri de o binanın değeri. Bunların belirli bir dengede oluşturulması lazım"