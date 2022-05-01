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AK Parti'den EYT açıklaması! 'Büyük sorun çıkabilir'

01.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili gelişmeler yoğun şekilde takip edilirken AK Parti cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. EYT düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'büyük sorun çıkabileceğini' dile getirdi. Elitaş ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelebilecek açıklamalara dikkat çekti.

AK Parti'den EYT açıklaması! 'Büyük sorun çıkabilir'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili konuştu. Etki analizinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Elitaş, parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanamadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

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"EYT 1994 yılındaki bir kanunla ortaya çıktı. 56. veya 57. hükümet döneminde ortaya çıkan bir konu. Yaşar Okuyan döneminde yapılan bir düzenlemeydi. Ondan önce 38 yaşında emekli olma imkanı mevcuttu. O kanunla birlikte 1980 yılı sonrası sigortaya tabi olanlar EYT dediğimiz yaşta bir artış ortaya çıktı. Ben Haziran 1980 sigortalısıyım. Ben 40 yaşında emekli olacakken, 44 yaşında emekli oldum. ’Yasanın çıkma tarihinden itibaren bunlar oluyor’ dense daha doğru olurdu. 1999 yılında çıkan yasa 19 yıl öncesine gitti. 11 yıl uygulama süresi vardı. Tam 20 yıl önceden yaşla ilgili sorunu ortaya çıkarmış oldu. Şimdi bu EYT’de 1999 yılının öncesini mi alacağız, yoksa daha sonrasını mı alacağız. Bir rivayete göre kendini EYT’li hisseden 7 milyon kişi var diyorlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yapıyor."

"BAKANIMIZIN BU GÜNLERDE YAPACAĞI AÇIKLAMALARA DİKKAT ETMEK GEREKİR"

"Bizim bu konuda parayı ödeyecek kurumla parlamento arasında uyum sağlanamadığı takdirde büyük bir sorun ortaya çıkabilir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü analizini yapmadan kanun çıkarırken Hazine ve Maliye Bakanlığını çağırırız, ilgili kurumları çağırırız. Her bir kanun maddesinin parasal kısımları olduğu takdirde her birinin etki analizini, bütçeden ne gibi imkanlar ortaya çıkabileceğini, hangi kaynaktan temin edileceğine bakarız. Diyelim ki 1 milyar TL’lik bir harcama yaptınız. O 1 milyar TL’den yapılan harcamayı borçlanarak mı yapacaksınız veya başka yerden tasarruf ederek mi, yatırımları kısarak mı sağlayacaksınız diye etki analizinin ortaya çıkması gerekir. Anayasanın hükmü de bu. O anlamda bu hesabı iyi yamak gerekir. Bunu yapacak kurumda Çalışma Bakanlığıdır. Bakanımızın bu günlerde yapacağı açıklamalara dikkat etmek gerekir." (İHA)

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