Emekli ve memurlar heyecanla bekliyor! Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması! 'En az yüzde 40 olacak'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve Temmuz zammı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'HAFTAYA BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZA EN AZ YÜZDE 40 OLMAK ÜZERE ZAM'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gelecek hafta tüm çalışanların maaşlarına yüzde 40 zam yapacaklarını söyleyerek, "Dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Birtakım problemler ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşacağız. Çok kalmadı, haftaya bütün çalışanlarımıza en az yüzde 40 olmak üzere bütün maaş ve ücretlere zam şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, "Gençler, öğrenci affı gelecek diyorduk, değil mi? Üniversitede yarım kalan öğrenimlerini devam ettirebilsinler istiyordu yavrularımız. Allah’ın izniyle haftaya, inşallah bu kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermek suretiyle her ne nedenle olursa olsun, terör irtibatı dışında ne zamandan beri olursa olsun süresiz bir şekilde öğrencilikle ilişiği kesilen bütün öğrencilerimize af hayırlı uğurlu olsun" dedi.

‘3600 EK GÖSTERGEYİ TEKLİF OLARAK TBMM’YE GETİRİYORUZ’

Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin gelecek hafta mecliste görüşüleceğini ifade ederek, "Bütün memurlarımızla ilgili 3600 ek göstergeyi de Allah’ın izniyle önümüzdeki hafta teklif olarak TBMM'ye getiriyoruz. Dolayısıyla işçimizi, çiftçimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi, toplumumuzun bütün kesimlerinin alım gücünü artırmak suretiyle bu konuda daha büyük bir refah payını bütün toplum kesimleriyle paylaşacağız ve Allah’ın izniyle mutlu müreffeh güvenli bir şekilde geleceğe hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

(DHA)

