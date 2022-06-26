FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ve memurlar heyecanla bekliyor! Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması! 'En az yüzde 40 olacak'

Emekli ve memurlar heyecanla bekliyor! Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması! 'En az yüzde 40 olacak'

26.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gelecek hafta tüm çalışanların maaşlarına yüzde 40 zam yapacaklarını söyledi. 3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamada bulunan Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin gelecek hafta mecliste görüşüleceğini ifade etti. İşte Akbaşoğlu'nun o açıklamaları.

Emekli ve memurlar heyecanla bekliyor! Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması! 'En az yüzde 40 olacak'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve Temmuz zammı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'HAFTAYA BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZA EN AZ YÜZDE 40 OLMAK ÜZERE ZAM'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gelecek hafta tüm çalışanların maaşlarına yüzde 40 zam yapacaklarını söyleyerek, "Dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Birtakım problemler ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşacağız. Çok kalmadı, haftaya bütün çalışanlarımıza en az yüzde 40 olmak üzere bütün maaş ve ücretlere zam şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

4b17c2bf90c56c42fe7eca1930bdeabc

Akbaşoğlu, "Gençler, öğrenci affı gelecek diyorduk, değil mi? Üniversitede yarım kalan öğrenimlerini devam ettirebilsinler istiyordu yavrularımız. Allah’ın izniyle haftaya, inşallah bu kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermek suretiyle her ne nedenle olursa olsun, terör irtibatı dışında ne zamandan beri olursa olsun süresiz bir şekilde öğrencilikle ilişiği kesilen bütün öğrencilerimize af hayırlı uğurlu olsun" dedi.

‘3600 EK GÖSTERGEYİ TEKLİF OLARAK TBMM’YE GETİRİYORUZ’

Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin gelecek hafta mecliste görüşüleceğini ifade ederek, "Bütün memurlarımızla ilgili 3600 ek göstergeyi de Allah’ın izniyle önümüzdeki hafta teklif olarak TBMM'ye getiriyoruz. Dolayısıyla işçimizi, çiftçimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi, toplumumuzun bütün kesimlerinin alım gücünü artırmak suretiyle bu konuda daha büyük bir refah payını bütün toplum kesimleriyle paylaşacağız ve Allah’ın izniyle mutlu müreffeh güvenli bir şekilde geleceğe hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'
İtalyan Banka dolar tahminini paylaştıİtalyan Banka dolar tahminini paylaştı
Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'Bakan Dönmez böyle duyurmuştu: 'Petrol keşfini yakında ilan edeceğiz'
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Asgari ücrete ara zam için son viraja girildi!

Asgari ücrete ara zam için son viraja girildi!

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'

Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.