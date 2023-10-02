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AK Parti’den ‘kentsel dönüşüm’ için yasa teklifi! Değişiklik yolda: Anlaşma oranı üçte ikiden, salt çoğunluğa çekilecek

02.10.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Kentsel dönüşüm yasasında değişiklik için harekete geçildi. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinde, Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri önleyecek düzenlemeler de yer alacak.

AK Parti’den ‘kentsel dönüşüm’ için yasa teklifi! Değişiklik yolda: Anlaşma oranı üçte ikiden, salt çoğunluğa çekilecek

Kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı değişecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

EMLAK (34)

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK KURALI DEĞİŞİYOR

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm

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