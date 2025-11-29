AK Parti'den yeni düzenleme: O ücretlere ayar geliyor, sistem tamamen değişecek!

Esnafın ürettiği mal ve hizmetler için AK Parti'den yeni bir düzenleme geliyor. Ekmek, simit, minibüs, taksi ve servis ücretleri gibi hizmetlerin fiyatlandırılmasına yeni sistemin kapısı aralandı. Buna göre, kapsam dahilindeki fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde 30 günlük süre, bakanlığa görüş talebinin iletildiği gün duracak ve görüşün birliğe iletildiği günden itibaren devam edecek. Onaylanan fiyat tarifesine itiraz edilmediği taktirde 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Belediyeler tarafından itiraz edilen veya Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda nihai karara bağlanacak.

ÇOĞUNLUK DİKKATE ALINACAK!

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tarafından itiraz edilen fiyat tarifeleri ile Bakanlığın görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde Bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifelerinin değerlendirilmek üzere uzlaşma komisyonuna sunulması usulü getiriliyor.



İtiraza konu olan fiyat tarifeleri için o yerin mülki amirinin başkanlığında ticaret il müdürlüğü defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurulacak.



Komisyonda hangi kurumun temsilcisinin yer alacağına, talep edilen tarifenin konusu dikkate alınarak komisyon başkanınca belirlenecek. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınacak.



ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE YAPILACAK

Komisyon değerlendirmesini mevcut maliyetle ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak yapacak. Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararından sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin gerekçesinde “Fiyat tarifelerine ilgili kurumların itirazı hâlinde, yereldeki mevcut ekonomik durum, maliyetler ve kâr marjları dikkate alınıp doğrudan komisyon tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak nihai karar verilebilecektir” denildi.

Bakanlığın görüşüne tabi olacak fiyat tarifeleri ile uzlaşma komisyonunun değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek.