AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret önümüzdeki iki haftanın en önemli konusu olacak. 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda rakam konuşulmamıştı. Tepkilerin ardından TÜRK-İŞ talebini 29 bin 583 lira olarak duyurdu ve bunun altına imza atmayacağını vurguladı. Nefes kesen süreçte bir önemli veri de en düşük emekli maaşının 2025'te ne kadar olacağı. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için AK Parti kaynakları rakam verdi.

İLK ÖNCE ASGARİ ÜCRET BELLİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi. Öte yandan asgari ücretinde 22 bin lira ila 24 bin lira olması bekleniyor.

YIL SONU 50 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK

Asgari ücrete devlet tarafından 2024 yılı için verilen desteğin süresi ay sonunda bitiyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI RAKAM VERDİ

AK Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

3 OCAK'TAN SONRA BELLİ OLACAK

AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.