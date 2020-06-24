AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi.

Muş, "Tarım arazisinin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Grupbaşkanvekili Muş, gıda sağlığını tehlikeye atan ürünlerde para cezasının artırılacağını söyledi.

Muş, "Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler." dedi.

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