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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti'nin gıda güvenliği teklifinde taklit ve tağşiş ürünlerde para cezasının artırılması öngörülüyor. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi.

Muş, "Tarım arazisinin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Grupbaşkanvekili Muş, gıda sağlığını tehlikeye atan ürünlerde para cezasının artırılacağını söyledi.

Muş, "Tağşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımlarımızı ağırlaştırıyoruz. Bu konuda ceza 27 bin 877 liraydı. Yeni düzenlemede 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bu firmalar 5 ila 10 faaliyetten men edilecekler." dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Para değil hapis verin. Paran varsa suç işle demek bu tür kanunlar.
En iyisi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını Sorgusuz Sualsiz Asmak için Kanunda Çıkarın Bizi asın Bizde Kurtulalım Sizde ARAPLARLA Kutlayın Belki Bize Yaptıklarınızı En kısa Zamanda ARAPLAR da size yapar.
güzel olur insanların sağlığı ile oynanmaz en azından
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