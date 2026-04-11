AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek! 3 ay alamayacaklar

AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Buna göre, TBMM’de yoklama talebi zorlaştırılacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

AK Parti, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışması tamamlanıyor. Buna göre Meclis’te alınan yoklamada yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

YOKLAMA SÜRESİNCE BULUNACAKLAR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.

Yoklama talep eden milletvekillerinin yoklama sırasında salondan ayrılmasına ise müsaade edilmeyecek. Yoklama sırasında Genel Kurulu terk edenlerin maaşından kesinti yapılması planlanıyor.
MAAŞTAN KESİLECEK

Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yoklama sonucunda en az 200 milletvekilinin salonda bulunmadığının anlaşılması hâlinde oturum ertelenebilecek, yeter sayı yine sağlanamazsa birleşim kapatılacak.

3 AYLIK KESİNTİ PLANLANIYOR

Öte yandan, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.

