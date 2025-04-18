FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. “AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

18.04.2025 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 19 Mart’tan beri Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere yapılan yolsuzluk operasyonunu konuşuyor. İmamoğlu, Murat Ongun, Ali Nuhoğlu, Murat Kapki, Murat Çalık gibi birçok isim tutuklu! Cem Küçük daha önce bazı gazetecilerin İBB’den para aldığını ifade etmişti. Bu kez vites yükseltti!

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

DETAY HABER | Gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturmasının başından beri TV yayınlarıyla, demeçleriyle çok konuşuluyor. Cem Küçük, dün de gündem olacak bir iddia ortaya attı.

İBB’DEN PARA ALAN AK PARTİ’YE YAKIN GAZETECİ VE YOUTUBE YAYINCILARI KİMLER?

Cem Küçük, AK Parti’ye yakın olan gazeteci ve bazı Youtube yayıncılarının İBB’den ve İBB ile yakın olan şirketlerden para aldıklarını bu nedenle operasyona ses çıkarmadıklarını iddia etti!

UMUT ŞENOL VE ICRYPEX VURGUSU

Bazı gazetecilere dağıtılan paralar olduğunu bu paraların dağıtımlarını şu anda tutuklu bulunan Murat Kapki üzerinden okumanın doğru olacağını belirten Cem Küçük, ICRYPEX kripto şirketinin hissedarı Umut Şenol’a da bir paragraf açtı! İşte o sözler:

“21 tane açık tanık vardı bu sayı 50 oldu! İBB davasında açık tanık sayısı 50'ye yükseldi. İmamoğlu'nun fonladığı gazetecileri Murat Kapkı, Kültür A.Ş üzerinden okumak lazım.

Bakın burası çok önemli Umut Şenol kim? Eski Şişli meclis üyesi. ICRYPEX kripto şirketinin hissedarı. Tutuklu, yasa dışı bahisle bağlantısı ortaya çıktı. Bu kişi bazı gazetecilerin programlarını finanse ediyor, hala ediyor.

0

PEŞ PEŞE SALVOLAR: “NE MAL OLDUĞUNUZ ORTAYA ÇIKACAK”

AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik. İBB hakkındaki yolsuzluklara tek kelime edemedikleri gibi o yolsuzlukları anlatanları da kötü gösterme gayretinizi görüyoruz.

İBB’den fonlandığınızı biliyoruz. O yüzden İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak.”

Yorumlarda "Adem Metan mı?" ifadesi kullanılınca Cem Küçük, yeni bir X atarak "Adem'i çok eski tanırım. Adem, İmamoğlu dosyasının hiçbir yerinde yok. Hakkını almayalım" ifadelerini kullandı.

ADEM

Gazeteci Adem Metan da paylaşıma yanıt vererek: "Benim nerede durduğum bellidir. Nereden geldiğim hangi kritik dönemde ne söylediğim de bellidir. Arşiv açık. İki yüzlü karakter yapılarıyla, fonla büyüyüp sonra köşeye sinen aşağılık tiplerin kimler olduğunu da bilenler biliyor. Ben geçmişimle de duruşumla da buradayım. Zikzak yapanlardan olmadım, olmayacağım." dedi.

ccccccccccc

Cem Küçük'ün paylaşımına yorum yapan kişiler, bu iddia sonrası isimlerin açıklanması gerektiğini savundu. İşte o yorumlar...

Ekran görüntüsü 2025-04-18 093044

Ekran görüntüsü 2025-04-18 093158

Ekran görüntüsü 2025-04-18 093233

Ekran görüntüsü 2025-04-18 093249

Ekran görüntüsü 2025-04-18 093313

İlginizi Çekebilir

CHP'li belediyeye 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var

CHP'li belediyeye 'Gülşen' operasyonu! Gözaltılar var

 Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

 30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

 Sinem Dedetaş 'twerk' iddialarına noktayı koydu!

Sinem Dedetaş 'twerk' iddialarına noktayı koydu!

Canlı Borsa
Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...
Borsa İstanbul, haftanın son gününe nasıl başladı?Borsa İstanbul, haftanın son gününe nasıl başladı?
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük ak parti ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Yer: Yozgat... Jandarma ekipleri tarafından çukurun dibinde böyle yakalandılar!

Yer: Yozgat... Jandarma ekipleri tarafından çukurun dibinde böyle yakalandılar!

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart!

Moda devi o markaya satıldı!

Moda devi o markaya satıldı!

Marketlerden yemek kartlarına 'limit' ayarı!

Marketlerden yemek kartlarına 'limit' ayarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.