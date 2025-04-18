“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

DETAY HABER | Gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturmasının başından beri TV yayınlarıyla, demeçleriyle çok konuşuluyor. Cem Küçük, dün de gündem olacak bir iddia ortaya attı.

İBB’DEN PARA ALAN AK PARTİ’YE YAKIN GAZETECİ VE YOUTUBE YAYINCILARI KİMLER?

Cem Küçük, AK Parti’ye yakın olan gazeteci ve bazı Youtube yayıncılarının İBB’den ve İBB ile yakın olan şirketlerden para aldıklarını bu nedenle operasyona ses çıkarmadıklarını iddia etti!

UMUT ŞENOL VE ICRYPEX VURGUSU

Bazı gazetecilere dağıtılan paralar olduğunu bu paraların dağıtımlarını şu anda tutuklu bulunan Murat Kapki üzerinden okumanın doğru olacağını belirten Cem Küçük, ICRYPEX kripto şirketinin hissedarı Umut Şenol’a da bir paragraf açtı! İşte o sözler:

“21 tane açık tanık vardı bu sayı 50 oldu! İBB davasında açık tanık sayısı 50'ye yükseldi. İmamoğlu'nun fonladığı gazetecileri Murat Kapkı, Kültür A.Ş üzerinden okumak lazım.

Bakın burası çok önemli Umut Şenol kim? Eski Şişli meclis üyesi. ICRYPEX kripto şirketinin hissedarı. Tutuklu, yasa dışı bahisle bağlantısı ortaya çıktı. Bu kişi bazı gazetecilerin programlarını finanse ediyor, hala ediyor.

PEŞ PEŞE SALVOLAR: “NE MAL OLDUĞUNUZ ORTAYA ÇIKACAK”

AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik. İBB hakkındaki yolsuzluklara tek kelime edemedikleri gibi o yolsuzlukları anlatanları da kötü gösterme gayretinizi görüyoruz.

İBB’den fonlandığınızı biliyoruz. O yüzden İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak.”

Yorumlarda "Adem Metan mı?" ifadesi kullanılınca Cem Küçük, yeni bir X atarak "Adem'i çok eski tanırım. Adem, İmamoğlu dosyasının hiçbir yerinde yok. Hakkını almayalım" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Adem Metan da paylaşıma yanıt vererek: "Benim nerede durduğum bellidir. Nereden geldiğim hangi kritik dönemde ne söylediğim de bellidir. Arşiv açık. İki yüzlü karakter yapılarıyla, fonla büyüyüp sonra köşeye sinen aşağılık tiplerin kimler olduğunu da bilenler biliyor. Ben geçmişimle de duruşumla da buradayım. Zikzak yapanlardan olmadım, olmayacağım." dedi.

Cem Küçük'ün paylaşımına yorum yapan kişiler, bu iddia sonrası isimlerin açıklanması gerektiğini savundu. İşte o yorumlar...