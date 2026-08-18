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'Kusursuz' diye 2 milyon 385 bin TL'ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı

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Sıfır araçlarda yaşanan sorunlarla ilgili haberlere bir yenisi daha eklendi. 'Kusursuz' diyerek satılan sıfır araçta sök-tak işlemi ve boya kalınlığı tespit edildi. Firma ise bunun standartlara uygun olduğunu belirterek yeni bir araçla değişim talebini reddetti.

Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz'da 2 milyon 385 bin liraya satın aldığı sıfır aracını teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Günaştı, ekspertiz raporunda aracın ön kaputunda sök-tak işlemi ve diğer bölümlere göre yüksek boya kalınlığı tespit edildiğini belirterek aracın değiştirilmesini talep etti.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 1

'KUSURSUZ' DEDİLER

Günaştı, sıfır araç satın almadan önce başka bir bayide bulunan aynı marka çamurluğunda fabrika kaynaklı boya bulunduğunun kendisine bildirildiğini ve bu nedenle söz konusu aracı almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kusursuz bir araç istediğini özellikle belirterek başvurduğunu anlatan Günaştı, burada kendisine aracın kusursuz olduğunun söylendiğini ifade etti.

"BANA ELLERİNDE KUSURSUZ ARAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

İkiz bebekleri bulunduğunu ve araç satın alma sürecinde zaman açısından zorlandığını belirten Günaştı, aracı teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüğünü söyledi. Ekspertiz sonucunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Günaştı, raporda aracın ön kaputunda sök-tak işlemi bulunduğunun ve boya kalınlığının diğer bölümlere göre belirgin şekilde yüksek olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ben zaten sıfır araç alıyorum, kusursuz olsun istiyorum diyerek başka bayideki aracı almamıştım. Özellikle kusursuz araç istediğimi söyledim. Bana ellerinde kusursuz araç olduğunu söylediler. Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Sonuç karşısında şok oldum. Ön kaputta hem sök-tak işlemi hem de diğer bölümlere göre çok daha yüksek boya ölçümü çıktı" dedi.

"BİZ DE BİLMİYORDUK"

Ekspertiz raporunun ardından aracı Bursa'daki bayiye geri götürdüğünü belirten Günaştı, aracın değişimini talep ettiğini ancak talebinin kabul edilmediğini öne sürdü. İlk etapta bayiden "Biz de bilmiyorduk" şeklinde cevap aldığını belirten Günaştı, "Ben bu aracı istemiyorum. Kusursuz araç istediğimi en başından açıkça söyledim. Kusuru öğrendiğim anda da aracı geri götürdüm. Ben tüketiciyim ve kanunun bana tanıdığı seçimlik haklarımı kullanmak istiyorum" diye konuştu.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 2

"SIFIR ARAÇ ALMA SEBEBİM BUYDU"

Aracın bu haliyle ileride değer kaybına uğramasından endişe ettiğini ifade eden Günaştı, "Ben bu aracı seneye satmaya kalktığımda karşımdaki kişiye ön kaputtaki sök-tak işlemini anlatmak zorunda kalmak istemiyorum. Sıfır araç almamın sebebi zaten uzun süre herhangi bir kusur ve değer kaybı düşünmeden kullanabilmekti" dedi.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 3

ARACIN FİYATI 2 MİLYON 385 BİN

Aracı 2 milyon 385 bin liraya satın aldığını belirten Günaştı, başka bayide arka çamurluğunda fabrika boyası bulunduğu söylenen aracın 2 milyon 320 bin liraya teklif edildiğini, buna rağmen kusursuz araç almak için daha yüksek bedel ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

"JELATİNLERİ DAHİ SÖKMEDİK"

Aracı aldıktan sonra ailesiyle tatile çıkmayı planladığını ancak yaşanan süreç nedeniyle planlarının iptal olduğunu anlatan Günaştı, yaklaşık 40 gündür mağduriyetinin giderilmesini beklediğini belirterek, "İkiz kızlarımla beraber mutlu bir şekilde tatile çıkmayı hayal ediyordum. Bunun yerine hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kaldım. Şu anda aracı emanet olarak kullanıyorum. Aldığımız günkü heyecanla araç kamerası ve koltuk kılıfları almıştık. Hâlâ bunları bile takamadık. Aracın üzerindeki jelatinleri dahi sökemedik. Çünkü bu aracı bu şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 4

"BENİM TALEBİM ÇOK AÇIK"

Aracın ayıplı olduğuna ilişkin iki ayrı ekspertiz raporu ve bilirkişi raporu bulunduğunu belirten Günaştı, taraflar arasında arabuluculuk sürecinin de gerçekleştirildiğini ancak anlaşma sağlanamadığını dile getirerek, "Benim talebim çok açık. Kusurlu olduğunu düşündüğüm bu aracın misliyle, yani kusursuz yeni bir araçla değiştirilmesini istiyorum. Büyük şirketlerden sorumluluk almalarını ve tüketicinin mağduriyetini gidermelerini bekliyorum" dedi.

"HAKKIM OLANI İSTİYORUM"

Yaşadığı sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Günaştı, "Biz vatandaşlar bu paraları kuruş kuruş biriktirerek, gerektiğinde borçlanarak ödüyoruz. Büyük şirketlere paramızın karşılığını alacağımıza güvenerek gidiyoruz. Sıfır araç alırken bile ‘Acaba bir kusuru var mı?' diye düşünmek zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ben kusursuz araç almak için bayiye gittim ve hakkım olanın bana verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 5

Günaştı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili yetkililerden yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini belirtti.

FİRMANIN SAVUNMASI

Aracın bayii yetkilileri ise kaput vidalarında görülen sök-tak ayarın, araçların sevkiyat ve taşıma sürecinde yapılan kaput ayarlarından kaynaklanabileceği ifade edildi. Yetkililer, söz konusu durumun araçta üretim hatası veya ayıp anlamına gelmediğini belirtti. Firma yetkilileri ayrıca boya kalınlığı konusunda markanın üretim standartlarına dikkati çekti.

Kusursuz diye 2 milyon 385 bin TL ye sıfır araç aldı! Gerçeği öğrenince yıkıldı 6

Söz konusu aracın Türkiye'nin resmi garanti bilgilerinde, "Üretim standartlarına göre, aracın tüm dış panel boyasında boya kalınlıkları 50 mikron ile 300 mikron arasında değişebilir" ifadesi yer alıyor.

Günaştı'nın ekspertiz raporunda ise kaputun "orijinal" olduğu belirtilirken, motor kaputu vidalarında "sök-tak ayar" bulunduğu, menteşelerin vida bölgelerinde boya uygulaması yapıldığı ve kaput mikron değerinin 140-160, aracın genelinin ise 75-90 mikron aralığında olduğu kaydediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova boya sıfır araç
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