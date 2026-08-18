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Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor

Toyota, yeni nesil Hilux ve RAV4 Hybrid modellerini Türkiye’de tanıttı. Yeni Hilux satışa sunulurken, RAV4 Hybrid’in yılın son çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor

Toyota, Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinin yeni nesillerini İstanbul’da düzenlenen etkinlikle tanıttı. Yeni Hilux Türkiye’de satışa sunulurken, yeni RAV4 Hybrid’in yılın son çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, iki modelin otomotiv sektörü ve Toyota açısından önemine değindi.

Hilux’un Türkiye’de 2004’ten bu yana 70 bin adedin üzerinde satıldığını belirten Bozkurt, modelin hem özel hem de iş amaçlı kullanıldığını söyledi. Yeni Hilux’tan yıl sonuna kadar 1000 adet satılması hedefleniyor.

Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor 1

YENİ HILUX ÜÇ DONANIM SEÇENEĞİYLE GELDİ

Yeni Hilux, Türkiye’de Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu.

Modelin temel teknik özellikleri şöyle:

Motor: 2,8 litre Mild Hybrid Power
Motor tipi: Dört silindirli dizel + mild hibrit sistem
Güç: 204 beygir
Tork: 500 newtonmetre
Şanzıman: Otomatik
Çekiş: Standart 4x4

Hilux’un renk seçenekleri arasında Amber, Antrasit Gri, Egzotik Kırmızı, Kar Beyazı, Gümüş Metalik Gri, Siyah ve Galaksi Beyaz bulunuyor.

Tamamen yenilenen kabinde ise Land Cruiser’dan ilham alan tasarım, deri dokulu yüzeyler ve yeni detaylar kullanıldı.

Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor 2

HILUX’UN GÜVENLİK VE DONANIMLARI

Yeni Hilux’ta üçüncü nesil Toyota Safety Sense standart olarak sunuluyor.

Öne çıkan güvenlik ve sürüş destek sistemleri:

Ön Çarpışma Önleyici Sistem
Şerit Takip Sistemi
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi
Proaktif Sürüş Desteği
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Arka diferansiyel kilidi

Adventure versiyonunda ayrıca 17 inç çelik jantlar, LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 9 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital gösterge bulunuyor.

Tanıtıma özel fiyatlar ise şöyle:

Adventure: 3 milyon 990 bin lira
Hi-Cruiser: 4 milyon 390 bin lira
Invincible: 4 milyon 590 bin lira

Yeni Hilux için 1 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği de sunuluyor.

Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor 3

YENİ RAV4 HYBRID YILIN SON ÇEYREĞİNDE GELİYOR

İlk kez 1994’te yollara çıkan RAV4, bugüne kadar 180’den fazla ülkede 15 milyondan fazla satışa ulaştı. Altıncı nesil RAV4, Türkiye’de satışa çıkmadan önce basın mensupları tarafından test edildi.

Yeni RAV4 Hybrid’in yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri şöyle:

Sistem gücü: 194 beygir
Çekiş: Akıllı 4x4
Platform: TNGA-K
Bagaj hacmi: 749 litreye kadar
Donanım seçenekleri: Flame, Passion, Premier ve GR SPORT

Yeni RAV4 Hybrid’de tamamen yenilenen tasarımın yanı sıra geliştirilmiş tam hibrit sistem ve güncellenen sürüş özellikleri bulunuyor.

Toyota’dan iki yeni model atağı: Yeni Hilux satışta, RAV4 Hybrid geliyor 4

RAV4’TE ÜÇ FARKLI DİJİTAL EKRAN

Yeni RAV4 Hybrid’in kabinindeki başlıca teknolojiler şöyle:

12,3 inç: Dijital gösterge paneli
23 inç: Ön Cama Yansıtmalı Gösterge Ekranı
12,9 inç: Multimedya ekranı

  1. nesil: Toyota Safety Sense

Model, Toyota T-Mate çatısı altında 4. nesil Toyota Safety Sense sisteminin kullanıldığı ilk araç olacak.

Arka koltukların tamamen yatırılabildiği RAV4 Hybrid’in bagaj hacmi 749 litreye kadar çıkıyor. TNGA-K platformu üzerinde geliştirilen modelde süspansiyon bağlantıları da güncellendi.

Toyota, 2026'nın kalan döneminde yeni modeller sunmaya devam edecek. Şirketin yılın son çeyreğinde GR Yaris’i satışa çıkarması planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Otomobil Hibrit araç
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