AK Parti Meclis'e sundu: Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!

Bedelli askerlik ücretine zam geleceği öğrenildi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammına göre artan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında yüzde 18,60 oranında zamlanmıştı. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik ücreti yakın zamanda zamlanacak.

AK Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 19 maddelik kanun teklifiyle bedelli askerlik tutarında artış öngörülüyor.

GELİR NEREYE AKTARILACAK?

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikteki artıştan elde edilecek gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Böylece savunma projelerinin finansmanına ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak” dedi.



YEMEK BEDELİNE 300 TL SINIRI

Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli 300 lira olarak belirlenecek. Bu tutar, SGK prim matrahına dahil edilmeyecek.