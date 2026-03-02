FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti Meclis'e sundu: Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!

Bedeli askerlik ücreti Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılan zam ile 333 bin 89 TL’ye yükseltilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik ücretine yeni bir zam geliyor. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 25,2 zamlanacak.

AK Parti Meclis'e sundu: Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Bedelli askerlik ücretine zam geleceği öğrenildi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammına göre artan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında yüzde 18,60 oranında zamlanmıştı. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik ücreti yakın zamanda zamlanacak.

AK Parti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 19 maddelik kanun teklifiyle bedelli askerlik tutarında artış öngörülüyor.

AK Parti Meclis e sundu: Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! 1

GELİR NEREYE AKTARILACAK?

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikteki artıştan elde edilecek gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Böylece savunma projelerinin finansmanına ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak” dedi.
AK Parti Meclis e sundu: Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! 2

YEMEK BEDELİNE 300 TL SINIRI

Kanun teklifinde çalışma hayatına ilişkin bir düzenleme de bulunuyor. Çalışanların prime esas kazancından istisna tutulacak günlük yemek bedeli 300 lira olarak belirlenecek. Bu tutar, SGK prim matrahına dahil edilmeyecek.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gübrede mevcut stoklar yeterli seviyede' Bakan Yumaklı açıkladı'Gübrede mevcut stoklar yeterli seviyede' Bakan Yumaklı açıkladı
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira olduBankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.