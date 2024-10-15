AK Parti'nin kredi kartı düzenlemesi ve savunma sanayi için yeni yasa teklifini sundu! Yasa TBMM'de görüşülmeye başlandı

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 lira alınmasını öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Komisyonun başkanlığını AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş yürütüyor. Teklif, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy tarafından sunuldu. Altınsoy, 12 maddeden oluşan bu teklifin, AK Parti Grubu ile birlikte Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve 121 diğer milletvekili tarafından hazırlandığını belirtti.

"VARLIĞIMIZI SÜRDÜREBİLMEK VE DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN ASKERİ GÜCE İHTİYACIMIZ VAR"

Altınsoy, Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkat çekerek, artan riskler ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının sürekli değiştiğini ifade etti. "Bölgesel çatışmalar, terörizm, hibrit harekatlar ve vekalet savaşları yaygınlaşırken, düzensiz göç, mülteci sorunları, yabancı karşıtlığı, iklim değişikliği, gıda krizi ve salgın hastalıklar gibi unsurlar durumu daha karmaşık hale getiriyor" dedi.

Altınsoy, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemini vurgulayarak, "Hassas bir coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek ve dünya barışına katkıda bulunmak için askeri açıdan güçlü olmamız şart" ifadesini kullandı. Savunma sanayisinin gelişiminin artık bir ihtiyaç değil, zaruri bir durum haline geldiğini belirtti.

"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN YENİ KAYNAK İHTİYACI"

Altınsoy, Türk savunma sanayiinin sürekli olarak gelişmesi gerektiğini dile getirerek, "Yerli ve milli savunma sanayiimizin sürdürülebilirliği ve projelerin devamı için yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kaynağın kalıcı gelir unsurları ile sağlanması amacıyla hazırladığımız teklif ile 3238 sayılı Kanun ve bazı diğer kanunlarda düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

Komisyon, muhalefet milletvekillerinin görüşleriyle devam etti.