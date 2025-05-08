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AK Partili İsmail Güneş'ten tepki çeken öneri! "Halkın döviz alması yasaklansın"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş yaptığı öneri ile bir anda gündem oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a öneri veren Güneş, "Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin" ifadelerini kullandı. Güneş'in ilginç önerisi tepkileri de beraberinde getirdi ve olay kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

AK Partili İsmail Güneş'ten tepki çeken öneri! "Halkın döviz alması yasaklansın"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneride bulundu.

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"HALKIN DÖVİZ ALMASI YASAKLANSIN"

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Güneş, dövize yönelimin engellenmesi için "Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin" ifadelerini kullandı.

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ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Güneş'in bu önerisi tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak birçok tepki paylaşımı yapıldı. İlginç öneri ise kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

"DÖVİZ BULUNDURULMASI, DÖVİZ ALINMASI YASAKLANIR..."

Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a önerisinde ekonomist olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir. Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum"

Hissenet
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döviz Milletvekili Uşak İsmail Güneş ak parti
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