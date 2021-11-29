AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret, 3600 ek gösterge ve emeklilerin maşına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde, AK Parti Bilgi ve iletişim Teknolojileri Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Kurtulmuş, teknolojinin, her dönemde gelişme kaydettiğine, bunun insanlığın yararına kullanılmasının önemli olduğuna işaret etti;

"Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bizim gibi iddiası olan, çok güçlü insan potansiyeli olan ülkeler için devasa bir fırsat alanı karşımıza çıkmıştır. İHA ve SİHA'ları dünya ölçeğinde rekabet edebilecek bir hale getiren Türkiye'dir. Türkiye bu anlamda fevkalade bir şekilde mesafeyi kapatmıştır. İnşallah Türkiye, başta dijital dönüşüm olmak üzere yeni dönemin ortaya çıkardığı evrede Türkiye, üzerine düşeni yaparak çok hızlı bir şekilde gelişecektir."

Gençlere, AK Parti'nin özelliklerini çok iyi kavramaları tavsiyesinde bulunan Kurtulmuş, AK Parti'nin, bir dava hareketinin adı olduğunu söyledi.

AK Partili Kurtulmuş, "(Biz Müslüman değerlerine sahip olduğumuz için geri kaldık. Elin oğlunu görüyor musun uzaya gitti) diye hayıflanarak, elin oğlundan ne varsa onu taklit etmeyi modernleşme olarak anlayan bir zihniyet maalesef Türkiye'nin son iki asrında etkili oldu" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi kökleriyle barışması, teknolojik atılım yapması konusundaki ‘nice zarif ihanetleri, nice açık çelme takmaları’ dün gibi hatırladıklarını ifade etti.

"ATİYE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

AK Parti'nin sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Geçmişte yapılan güzel şeyler bize rehberlik yapar. Geçmişteki yanlışlarımız bize hatalarımızı düzeltmek için fırsat verir. Ama asla geçmişte takılıp kalarak siyaset yapılamaz. Onun için geçmişten bu gücü alıyor, atiye doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Devlet partisi olmakla milletten aldığı yetkiyle devleti yöneten millet partisi olmak arasında fark vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası bir devlet partisiydi. Öyle olduğu için de hep vatandaşlarımızı şekillendirmek, vatandaşlarımızı adam etmek, vatandaşlarımızı tornadan çıkmış gibi hepsini aynı seviyede, aynı hizaya getirmek gibi bir anlayışları var. Açıkçası devlet başka telden, millet başka telden çalardı. 18 yıl ezanın 'Tanrı uludur, tanrı uludur' diye okutulmasının sebebi budur.

Bazı partilerin zaman zaman zorluk içerisine düşmelerinin sebebi budur. Bir zümre partisi olarak dizayn edilenlerin ya da bir bölge partisi olarak konumlandıranların, milletin tamamına söyleyecek sözleri olmaz. Millet partisi olduğu için de 19 yılda AK Parti, çok büyük hizmetler yaptı, devrim niteliğinde adımlar attı.

2023 sürecinde AK Parti'lilerin sınavı, gönüllerden düşmemektir. Bunun yolu da tevazuyla, insanlarımızın ne dediğine kulak kabartmak, kızmadan, hiçbir şekilde insanlarımızı ötekileştirmeden, 84 milyonun tamamını dinleyerek, onlara Türkiye'nin geleceğine ilişkin fikirlerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak.

Ekonomik zor durumlardan geçtiğimiz bir süreçteyiz. Bunlar geçici, inşallah bir müddet sonra Türkiye rotasına oturacak, bu büyüme trendleri daha da yüksek bir şekilde ileriye doğru gidecek, Türkiye üretmeye ve reel ekonomisini güçlendirmeye devam edecek, istihdamını artırmaya devam edecek. Ama vatandaşımızın şu sıralarda çekmiş olduğu, büyük bir çoğunluğu pandemi ekonomisinden kaynaklanan sıkıntılarının farkında olduğumuzu da vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Onları dinlemek zorundayız. Onların çektikleri sıkıntıları gidermek için hükümetimiz her türlü desteği vermeye gayret ediyor. Yılbaşı itibarıyla bu fiyat pahalılığını önleyecek, enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeyecek birtakım adımlar atılacak. Asgari ücret, emekliler, 3600 başta olmak üzere bu konularda adımlarımızı atarak vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz.

