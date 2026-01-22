FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Partili Özlem Zengin'in 'emekli maaşı' açıklaması gündem oldu!

AK Partili Özlem Zengin’in emekli maaşlarına ilişkin "Yeterli değil, şartlar müsait olunca gözden geçirilecek" ifadelerini kullandı. Zengin, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler hakkında yaptığı konuşmada, makroekonomik dengeleri koruyarak emeklilere en fazla katkıyı sunmayı hedeflediklerini de belirtti.

AK Partili Özlem Zengin'in 'emekli maaşı' açıklaması gündem oldu!
Cansu Akalp

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 20 bin TL’ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşına ilişkin tartışmalar üzerine Meclis’te açıklamalarda bulundu.

Mevcut rakamların yeterli olmadığını kabul eden Zengin, "Evet, yeterli değildir; bunu hepimiz görüyoruz" dedi.

"EN KISA ZAMANDA BU RAKAMLARI DAHA DA ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Zengin, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler hakkında yaptığı konuşmada, makroekonomik dengeleri koruyarak emeklilere en fazla katkıyı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunan Zengin, "En kısa zamanda bu rakamları daha da arttırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞARTLAR MÜSAİT OLDUĞUNDA"

Emeklilere hitaben konuşan AK Parti Grup Başkanvekili, ücretlerin gelecekte yeniden değerlendirileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha zaten gözden geçirilecektir."

Zengin ayrıca, geçmiş dönemdeki artış oranlarına bakıldığında süreç içerisinde ciddi bir yükseliş yaşandığının da görüldüğünü savundu.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 3500 TL'den başlıyor, 5 yıl gidiyor! Rusya'da öğrendi, yapıp satıyorFiyatı 3500 TL'den başlıyor, 5 yıl gidiyor! Rusya'da öğrendi, yapıp satıyor
Türkiye Renault'nun dünyadaki en büyük ikinci pazarı olduTürkiye Renault'nun dünyadaki en büyük ikinci pazarı oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özlem Zengin ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.