AK Partili Özlem Zengin'in 'emekli maaşı' açıklaması gündem oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 20 bin TL’ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşına ilişkin tartışmalar üzerine Meclis’te açıklamalarda bulundu.

Mevcut rakamların yeterli olmadığını kabul eden Zengin, "Evet, yeterli değildir; bunu hepimiz görüyoruz" dedi.

"EN KISA ZAMANDA BU RAKAMLARI DAHA DA ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Zengin, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler hakkında yaptığı konuşmada, makroekonomik dengeleri koruyarak emeklilere en fazla katkıyı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunan Zengin, "En kısa zamanda bu rakamları daha da arttırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞARTLAR MÜSAİT OLDUĞUNDA"

Emeklilere hitaben konuşan AK Parti Grup Başkanvekili, ücretlerin gelecekte yeniden değerlendirileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha zaten gözden geçirilecektir."

Zengin ayrıca, geçmiş dönemdeki artış oranlarına bakıldığında süreç içerisinde ciddi bir yükseliş yaşandığının da görüldüğünü savundu.