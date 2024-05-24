AK Partililerin 'emekli maaşı' anlaşmazlığı! 'Zam yapılmalı' diyen vekile böyle karşı çıktılar: Dikkat çeken 'EYT' detayı

AK Parti'de 31 Mart seçimleri tartışılmaya devam ediliyor. Parti içinde birçok özeleştiri yapılırken ekonomi ve hukuk vurgusu öne çıktı. Milletvekilleriyle yapılan toplantıda seçimdeki mesajlar ele alınırken EYT için 'hataydı' sözleri dikkat çekti.

5 KRİTİK TOPLANTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler tamamlandı. Bu kapsamda, bugüne kadar 5 toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, toplantılarda seçim başarısızlığının en önemli nedenleri hayat pahalılığı, kampanya sürecindeki yanlışlıklar; doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği ve hastane randevularında yaşanan problemler olarak gösterildi.

"ALEVİLER NEREDE KÜRTLER NEREDE"

Bazı milletvekilleri “Bizim bir hikâyemiz vardı, ama bu hikâye artık yok. Aslında 2019’da seçmenin verdiği mesajla yeniden bir hikâyenin yazılması gerekiyordu. Bunu yapmadık. AK Parti’nin kuruluş felsefesindeki en önemli unsur, bu partinin yenilikçi ve reformcu bir parti olmasıydı. AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede? Türkiye’de şu anda hukuk sistemine güven duyulmuyor.

"EN AZ 10 PUAN ARTAR"

Bu nedenle ekonomiye de güven yok. Eğer bu iki unsurda güven tesis edilirse, AK Parti’nin yeni hikâyesinin başlangıcı olur. AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” görüşü dile getirildi.

EMEKLİYE ZAM İSTEĞİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, toplantıda, temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini söyleyen milletvekilleri de oldu. Ancak bu öneriye “Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz” gerekçesiyle itiraz edildi.

ŞATAFAT GÖRÜNTÜLERİ YİNE GÜNDEMDE

Ayrıca, seçim sürecinde yapılan bazı yanlışların sonrasında da devam ettiğine dikkat çekilerek, özellikle ‘Lüks ve şatafat’ görüntülerinin kamuoyunda tepki çektiği dile getirildi. Seçim sürecinde ‘Çakarlı makam araçları’ ile yapılan çalışmaların vatandaşı kızdırdığı belirtildi.





