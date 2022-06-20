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Akaryakıt 30 liraya yaklaştı! Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletlerine büyük zam...

20.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları, dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle birlikte art arda gelen zamlar sonrası 30 liraya yaklaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sonrası otobüs fiyatları yükseldi. Kurban bayramı öncesi otobüs biletlerine yüzde 65 zam geldi.

Akaryakıt 30 liraya yaklaştı! Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletlerine büyük zam...

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi seyahat etmek isteyen vatandaşlar, otobüs bilet fiyatlarını görünce ne yapacağını şaşırıyor.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL' nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI 30 LİRAYA YAKLAŞTI

Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde 64’ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 29,94 TL’ye, Ankara’da 30,05 TL’ye, İzmir’de 30,07 TL’ye satılıyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,51 TL'ye, Ankara ve İzmir’de 27,63 TL’ye satılıyor.

2 AY İÇERİSİNDE YÜZDE 65 ZAM GELDİ

Haber Global'de yer alan habere göre, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası Ramazan Bayramı'ndan bu yana otobüs bilet fiyatları ortalama yüzde 65 zamlandı.

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750 TL'YE KADAR BİLET VAR

Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.

Bayram öncesi İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına seyahat etmek isteyen vatandaşlar için fiyat listesi şu şekilde oluştu:

İstanbul - Trabzon 620 TL

İstanbul - Diyarbakır 600 TL

İstanbul - Sivas 550 TL

İstanbul - İzmir 500 TL

İstanbul - Antalya 490 TL

İstanbul - Ankara 350 TL

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