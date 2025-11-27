FİNANS

Akaryakıt çifte indirim yolda! Benzin ve motorinde fiyatlar düşecek

Son dönemde yaşanan artışlarda gündeme gelen akaryakıt fiyatları yine değişecek. Son olarak Motorine yapılan 2 lira 40 kuruşluk indirimin ardından bu kez çifte indirim müjdesi geldi. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor, fiyatlar düşecek. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte yeniden değişiyor. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren bir kez daha güncellenecek. Peki benzin ve motorine kaç lira indirim olacak?

Son olarak 25 Kasım’da motorine 2 liranın üzerinde indirim yapılmıştı. Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisinin oluştuğunu bildirdi. İndirimin 28 Kasım 2025 Cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olacağı aktarılıyor.

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, rafineri marjlarının gevşemesi ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Buna göre benzinin litre fiyatında 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş indirim öngörülüyor. Fiyat değişiklikleri 28 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla pompaya yansıyacak.

LPG'DE ŞU AN İÇİN FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

LPG fiyatlarında bugün itibarıyla bir artış ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki seyrin izlenmeye devam edildiğini belirtiyor.

27 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 55.00 TL
Motorin: 57.07 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 54.86 TL
Motorin: 56.93 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.87 TL
Motorin: 58.10 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.20 TL
Motorin: 58.43 TL
LPG: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş ürün fiyatlarıyla döviz kurundaki değişim temel alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri arasında rekabetin bulunması nedeniyle fiyatlar şehirden şehre sınırlı farklılık gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
