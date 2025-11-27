Akaryakıt çifte indirim yolda! Benzin ve motorinde fiyatlar düşecek

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte yeniden değişiyor. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren bir kez daha güncellenecek. Peki benzin ve motorine kaç lira indirim olacak?

Son olarak 25 Kasım’da motorine 2 liranın üzerinde indirim yapılmıştı. Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisinin oluştuğunu bildirdi. İndirimin 28 Kasım 2025 Cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olacağı aktarılıyor.

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, rafineri marjlarının gevşemesi ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Buna göre benzinin litre fiyatında 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş indirim öngörülüyor. Fiyat değişiklikleri 28 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla pompaya yansıyacak.

LPG'DE ŞU AN İÇİN FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

LPG fiyatlarında bugün itibarıyla bir artış ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki seyrin izlenmeye devam edildiğini belirtiyor.

27 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 55.00 TL

Motorin: 57.07 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 54.86 TL

Motorin: 56.93 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.87 TL

Motorin: 58.10 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.20 TL

Motorin: 58.43 TL

LPG: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş ürün fiyatlarıyla döviz kurundaki değişim temel alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım şirketleri arasında rekabetin bulunması nedeniyle fiyatlar şehirden şehre sınırlı farklılık gösterebiliyor.