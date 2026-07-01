Akaryakıt fiyatları! 01 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 62.25 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.51 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak günlük değişiklik gösterir. Özellikle döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları, yerel talep, pompa fiyatlarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Günlük fiyat güncellemeleri, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını doğrudan etkiler.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar görülebilir. Her bayi, kendi maliyetlerine göre fiyat belirler. Dağıtıcılar, bayilere tavan fiyat uygulayabilir. Bu durum, serbest piyasa koşullarında farklı fiyatlandırmalara yol açar. Kullanıcılar, en uygun fiyatı bulma konusunda zorluk yaşayabilir. Farklı şehirlerde ve bayilerdeki fiyat değişiklikleri, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektirir.