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Akaryakıt fiyatları! 01 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.25 TL, motorin fiyatı ise 64.51 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayi bazında fiyat farklılıkları yaşanabilir. Tüketicilerin en uygun fiyatı bulabilmesi için dikkatli olması gerekmektedir. Farklar, piyasa koşullarındaki dalgalanmalardan kaynaklanır.

Akaryakıt fiyatları! 01 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 62.25 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.51 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak günlük değişiklik gösterir. Özellikle döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları, yerel talep, pompa fiyatlarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Günlük fiyat güncellemeleri, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını doğrudan etkiler.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar görülebilir. Her bayi, kendi maliyetlerine göre fiyat belirler. Dağıtıcılar, bayilere tavan fiyat uygulayabilir. Bu durum, serbest piyasa koşullarında farklı fiyatlandırmalara yol açar. Kullanıcılar, en uygun fiyatı bulma konusunda zorluk yaşayabilir. Farklı şehirlerde ve bayilerdeki fiyat değişiklikleri, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektirir.

Akaryakıt fiyatları! 01 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
59.93
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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