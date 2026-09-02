FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 02 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatları 74,37 TL, motorin fiyatları ise 81,10 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar dikkat çekmektedir. Sürücülerin akaryakıt alımı öncesinde fiyatları karşılaştırması gerektiği vurgulanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 02 Eylül 2026 itibarıyla 74,37 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 81,10 TL durumundadır. Bu fiyatlar, akaryakıt regülasyonlarının ve piyasa koşullarının etkisiyle sürekli olarak değişmektedir. Güncel verilere göre sürücüler için alternatif bir yakıt olma özelliği taşıyan motorin, benzin fiyatlarına göre daha yüksek bir seviyeye sahiptir.

Akaryakıt fiyatları döviz kurundaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca uluslararası petrol fiyatları ve iç piyasadaki gelişmeler de etkili olmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ile motorin fiyatları arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılık, dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlarla daha belirgin hale gelmektedir. Sürücülerin akaryakıt alımı yapmadan önce fiyatları kıyaslaması önem taşır.

Akaryakıt fiyatları! 02 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyorBeyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.45
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.