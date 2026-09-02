Akaryakıt fiyatları! 02 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 02 Eylül 2026 itibarıyla 74,37 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 81,10 TL durumundadır. Bu fiyatlar, akaryakıt regülasyonlarının ve piyasa koşullarının etkisiyle sürekli olarak değişmektedir. Güncel verilere göre sürücüler için alternatif bir yakıt olma özelliği taşıyan motorin, benzin fiyatlarına göre daha yüksek bir seviyeye sahiptir.

Akaryakıt fiyatları döviz kurundaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca uluslararası petrol fiyatları ve iç piyasadaki gelişmeler de etkili olmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ile motorin fiyatları arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılık, dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlarla daha belirgin hale gelmektedir. Sürücülerin akaryakıt alımı yapmadan önce fiyatları kıyaslaması önem taşır.