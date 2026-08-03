FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 03 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 67,13 TL, motorin fiyatı ise 80,95 TL olarak belirlendi. Artan akaryakıt fiyatları, özellikle tarım ve taşımacılık sektörlerindeki maliyetleri artırarak vatandaşların bütçesini etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, serbest piyasada bayilere göre değişkenlik gösterirken, dağıtıcılar tavan fiyat belirleyerek haksız rekabeti önlemeye çalışıyor.

Akaryakıt fiyatları! 03 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 80,95 TL oldu. Bu fiyatlar, vatandaşların akaryakıt harcamalarını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle motorin fiyatlarının benzin fiyatlarından yüksek olması dikkat çekiyor. Bu durum, tarım sektörü ve taşımacılık gibi alanlarda maliyetleri artırabilir. Maliyet artışları, ülke genelindeki taşımacılık fiyatlarında ve nihai ürün maliyetlerinde etkisini gösterebilir.

Türkiye genelinde akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Zamlar ve indirimler, bu değişimin nedenleridir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Bu fiyatlar bayilere göre değişkenlik arz ediyor. Serbest piyasada bayi fiyatları belirleniyor. Ancak dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, fiyatları daha kontrollü sunma imkanı sağlıyor. Tüketicilerin fiyatlardan etkilenmemesi ve haksız rekabetin önlenmesi açısından bu büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 03 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 03 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 03 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.