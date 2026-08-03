Akaryakıt fiyatları! 03 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 80,95 TL oldu. Bu fiyatlar, vatandaşların akaryakıt harcamalarını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle motorin fiyatlarının benzin fiyatlarından yüksek olması dikkat çekiyor. Bu durum, tarım sektörü ve taşımacılık gibi alanlarda maliyetleri artırabilir. Maliyet artışları, ülke genelindeki taşımacılık fiyatlarında ve nihai ürün maliyetlerinde etkisini gösterebilir.

Türkiye genelinde akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Zamlar ve indirimler, bu değişimin nedenleridir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Bu fiyatlar bayilere göre değişkenlik arz ediyor. Serbest piyasada bayi fiyatları belirleniyor. Ancak dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, fiyatları daha kontrollü sunma imkanı sağlıyor. Tüketicilerin fiyatlardan etkilenmemesi ve haksız rekabetin önlenmesi açısından bu büyük önem taşıyor.