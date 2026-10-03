Akaryakıt fiyatları! 03 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ekim 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 84.625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 94.995 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dinamik değişimleri yansıtır. Tüketicilerin piyasa gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Motorin fiyatlarının artışı, taşımacılık sektöründe doğrudan etkiler yaratabilir. Ayrıca, sanayi sektörü de bu durumdan etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere göre gün içinde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik arz etmektedir. Bölgesel farklılıklar ve bayi bazında değişiklikler gözlemlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayilerine tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, piyasadaki fiyat rekabetini etkileyen bir unsurdur. Akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak önemlidir.