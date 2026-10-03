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Akaryakıt fiyatları! 03 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 84.625 TL, motorin fiyatı ise 94.995 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, gün içindeki değişkenlik gösterirken, büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Taşımacılık ve sanayi sektörü, motorin artışından olumsuz etkilenebilir. Tüketicilerin akaryakıt alımında fiyat araştırması yapması, piyasa dinamiklerini daha iyi anlaması için önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 03 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Ekim 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 84.625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 94.995 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dinamik değişimleri yansıtır. Tüketicilerin piyasa gelişmelerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Motorin fiyatlarının artışı, taşımacılık sektöründe doğrudan etkiler yaratabilir. Ayrıca, sanayi sektörü de bu durumdan etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere göre gün içinde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik arz etmektedir. Bölgesel farklılıklar ve bayi bazında değişiklikler gözlemlenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayilerine tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, piyasadaki fiyat rekabetini etkileyen bir unsurdur. Akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 03 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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