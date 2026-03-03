Akaryakıt fiyatları! 03 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 58.37875 TL'ye, motorin fiyatı ise 60.38875 TL'ye belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yurt içinde uzun mesafe yolculuk yapan sürücüler için kritik bir göstergedir. Taşıma sektörü için de aynı şekilde önem taşımaktadır. Pompada görülen fiyatlar, zam ve indirimlerle sürekli değişmektedir. Bu durum, tüketicilere farklı seçenekler sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde önemli farklılıklar göstermesi sık rastlanan bir durumdur. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerinin fiyatlarını tavan fiyat belirleyerek kontrol edebilmektedir. Diğer şehirlerde ve bayilerde fiyatlar serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak bu uygulama, piyasa dengeleri üzerinde etkili olabiliyor. Sürücülerin bu fiyat değişimlerini takip etmeleri faydalı olabilir. Böylece yakıt alışverişlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirebilirler.