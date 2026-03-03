FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 03 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 58.38 TL, motorin fiyatı ise 60.39 TL olarak belirlenmiştir. Uzun mesafe yolculuğu yapan sürücüler için bu fiyatlar kritik bir öneme sahiptir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirgin farklılıklar göstermektedir. Taşıma sektörü için yaşanan bu değişiklikler, tüketicilere uygun yakıt alışverişi yapma fırsatı sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 03 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 58.37875 TL'ye, motorin fiyatı ise 60.38875 TL'ye belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yurt içinde uzun mesafe yolculuk yapan sürücüler için kritik bir göstergedir. Taşıma sektörü için de aynı şekilde önem taşımaktadır. Pompada görülen fiyatlar, zam ve indirimlerle sürekli değişmektedir. Bu durum, tüketicilere farklı seçenekler sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde önemli farklılıklar göstermesi sık rastlanan bir durumdur. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerinin fiyatlarını tavan fiyat belirleyerek kontrol edebilmektedir. Diğer şehirlerde ve bayilerde fiyatlar serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak bu uygulama, piyasa dengeleri üzerinde etkili olabiliyor. Sürücülerin bu fiyat değişimlerini takip etmeleri faydalı olabilir. Böylece yakıt alışverişlerini daha uygun şartlarda gerçekleştirebilirler.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira zammı belli oldu: TÜİK açıkladı, Mart 2026 kira artış oranı netleştiKira zammı belli oldu: TÜİK açıkladı, Mart 2026 kira artış oranı netleşti
TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı!TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.