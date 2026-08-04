Akaryakıt fiyatları! 04 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67.19375 TL, motorin fiyatı ise 80.98125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge oluşturuyor. Motorinin fiyatı, ulaşım ve tarım sektörlerinde maliyetleri etkiliyor. Bu yüzden motorinin fiyatı dikkatle izleniyor. Benzin ve motorin fiyatları piyasa dinamiklerine ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak dalgalanabiliyor.

Akaryakıt fiyatları her gün değişiklik göstermekte. Bu durum tüketicilerin ödemeleri gereken tutarları da etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında bayilere göre farklılıklar gözlemleniyor. Dağıtıcılar, bayilerine belirledikleri tavan fiyatlar sayesinde piyasa düzenini sağlıyor. Bu sayede serbest piyasada oluşan fiyatlarla tavsiye edilen fiyatlar arasında bir denge oluşturuluyor.