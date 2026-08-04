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Akaryakıt fiyatları! 04 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67.19 TL, motorin fiyatı ise 80.98 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge oluşturuyor. Motorin fiyatları, ulaşım ve tarım sektörlerinde maliyetleri etkileyerek dikkatli izlenmesi gereken bir hale geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyat farklılıkları, serbest piyasa düzenini sağlamak için önem arz ediyor. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması, tüketicilerin maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 04 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67.19375 TL, motorin fiyatı ise 80.98125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge oluşturuyor. Motorinin fiyatı, ulaşım ve tarım sektörlerinde maliyetleri etkiliyor. Bu yüzden motorinin fiyatı dikkatle izleniyor. Benzin ve motorin fiyatları piyasa dinamiklerine ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak dalgalanabiliyor.

Akaryakıt fiyatları her gün değişiklik göstermekte. Bu durum tüketicilerin ödemeleri gereken tutarları da etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında bayilere göre farklılıklar gözlemleniyor. Dağıtıcılar, bayilerine belirledikleri tavan fiyatlar sayesinde piyasa düzenini sağlıyor. Bu sayede serbest piyasada oluşan fiyatlarla tavsiye edilen fiyatlar arasında bir denge oluşturuluyor.

Akaryakıt fiyatları! 04 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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