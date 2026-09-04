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Akaryakıt fiyatları! 04 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin litre fiyatı 76.87 TL, motorin fiyatı ise 88.86 TL olarak belirlendi. Bu fiyat değişiklikleri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım sektörünü etkiliyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları gibi koşullara bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. tüketicilerin ödemeleri gereken tutarlar da bu durumdan etkileniyor.

Akaryakıt fiyatları! 04 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Benzin fiyatı 76.87 TL, motorin fiyatı ise 88.86 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicileri doğrudan etkiliyor. Ulaşım sektöründe de önemli değişikliklere neden olmaktadır. Pompa fiyatlarının günlük dalgalanmalar gösterdiği bir kez daha anlaşılmıştır.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim döngülerine bağlı olarak değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre farklılık gösterebilir. Bu durum, tüketicilerin ödemesi gereken tutarın çeşitlilik arz etmesine yol açar. Dağıtım şirketleri, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu, fiyatların belirli bir çerçevede kalmasına yardımcı olur.

Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına göre sürekli değişir. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları da bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alır. Büyük şehirlerde fiyat değişimleri daha fazla hissedilmektedir. Bayilerin serbest piyasa koşullarında uyguladığı fiyatlar, bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar da fiyat dalgalanmalarını etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 04 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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