Akaryakıt fiyatları! 04 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Benzin fiyatı 76.87 TL, motorin fiyatı ise 88.86 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicileri doğrudan etkiliyor. Ulaşım sektöründe de önemli değişikliklere neden olmaktadır. Pompa fiyatlarının günlük dalgalanmalar gösterdiği bir kez daha anlaşılmıştır.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim döngülerine bağlı olarak değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre farklılık gösterebilir. Bu durum, tüketicilerin ödemesi gereken tutarın çeşitlilik arz etmesine yol açar. Dağıtım şirketleri, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu, fiyatların belirli bir çerçevede kalmasına yardımcı olur.

Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına göre sürekli değişir. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları da bu durumu etkileyen unsurlar arasında yer alır. Büyük şehirlerde fiyat değişimleri daha fazla hissedilmektedir. Bayilerin serbest piyasa koşullarında uyguladığı fiyatlar, bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar da fiyat dalgalanmalarını etkilemektedir.