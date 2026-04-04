Akaryakıt fiyatları! 04 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 04 Nisan 2026 itibarıyla benzin için 62.60 TL, motorin için ise 77.48 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, özellikle günlük akaryakıt tüketen kullanıcıları doğrudan etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bayiler arasındaki fiyat farkları, akaryakıt dağıtıcılarının belirlediği tavan fiyatlarla değişim gösteriyor. Dinamik bir yapıya sahip olan akaryakıt fiyatları, sürekli olarak piyasa koşullarına bağlı şekilde güncelleniyor

Cansu Çamcı

04 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.60 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 77.48 TL oldu. Bu fiyatlar, günlük akaryakıt tüketimi yapan kullanıcıları etkiliyor. Ekonomik dengeleri de yakın takip gerektiriyor. Kullanıcılar, bu fiyatların yanı sıra zam ve indirimlerden de etkileniyor. Pompa fiyatları bu nedenle hızlı değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Bayiler arasında önemli fiyat farkları da yaşanabiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat değişimlerini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir. Her an yeniden şekillenebilme potansiyeline sahiptir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.6
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
100.45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

