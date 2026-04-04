Akaryakıt fiyatları! 04 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.60 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 77.48 TL oldu. Bu fiyatlar, günlük akaryakıt tüketimi yapan kullanıcıları etkiliyor. Ekonomik dengeleri de yakın takip gerektiriyor. Kullanıcılar, bu fiyatların yanı sıra zam ve indirimlerden de etkileniyor. Pompa fiyatları bu nedenle hızlı değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Bayiler arasında önemli fiyat farkları da yaşanabiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat değişimlerini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir. Her an yeniden şekillenebilme potansiyeline sahiptir.