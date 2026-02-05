FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 05 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

05 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.375 TL, motorin fiyatı ise 57.66375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ulaşım maliyetlerini dolayısıyla bireysel ve ticari taşıma sektörünü doğrudan etkilemektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynar. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, bayiler arasında fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir.

Cansu Çamcı

Benzin fiyatı 05 Şubat 2026 tarihinde 55.375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.66375 TL oldu. Bu rakamlar, ulaşım maliyetlerini etkiliyor. Bireysel tüketiciler ve ticari taşıma sektörü için önemli bir gösterge durumunda. Fiyatların oluşumunda, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar etkili. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişiklikler de dikkate alınmalı. Çok sayıda etken bu durumu şekillendiriyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürekli değişiyor. Bayiler arasında fiyat farklılıkları sıkça görülüyor. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, tüketicilerin alışveriş yapacakları bayileri belirlerken dikkatli olmalarını gerektiriyor. Piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurmalıyız. Akaryakıt fiyatları bu sebeple, düzenli olarak güncellenmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
benzin motorin Akaryakıt
