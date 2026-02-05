Akaryakıt fiyatları! 05 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 05 Şubat 2026 tarihinde 55.375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.66375 TL oldu. Bu rakamlar, ulaşım maliyetlerini etkiliyor. Bireysel tüketiciler ve ticari taşıma sektörü için önemli bir gösterge durumunda. Fiyatların oluşumunda, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar etkili. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişiklikler de dikkate alınmalı. Çok sayıda etken bu durumu şekillendiriyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürekli değişiyor. Bayiler arasında fiyat farklılıkları sıkça görülüyor. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, tüketicilerin alışveriş yapacakları bayileri belirlerken dikkatli olmalarını gerektiriyor. Piyasalardaki dalgalanmaları göz önünde bulundurmalıyız. Akaryakıt fiyatları bu sebeple, düzenli olarak güncellenmektedir.