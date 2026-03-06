FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 06 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 59.33 TL, motorin fiyatı ise 63.52 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, kullanıcıları etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Piyasa koşulları, rekabet ve döviz kurları akaryakıt maliyetlerini belirliyor. Araç sahipleri, bütçelerini planlarken fiyatları kontrol etmeli. Bu, tasarruf sağlamak açısından önem taşıyor.

06 Mart 2026

06 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 59.33 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 63.52 TL'dir. Son günlerde yapılan fiyat ayarlamaları dikkat çekiyor. Bu ayarlamalar, akaryakıtın pompa fiyatlarını etkiliyor. Fiyatlar, indirimler ve zamlarla değişkenlik gösterebiliyor. Bu durum, kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerinin bütçelerini planlarken dikkatli olmaları gerekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Farklı bayiler arasında değişiklikler olabiliyor. Piyasa koşulları ve rekabet, fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bazı distribütörler, bayileri için belirli tavan fiyatları uygulayabiliyor. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kullanıcıların alım yapmadan önce fiyatları kontrol etmesi gerekiyor. Bu, tasarruf sağlamak açısından önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Arz talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları bunlar arasında. Bu faktörlerin her biri, fiyatların değişkenliğine katkıda bulunuyor. Fiyatların dalgalanması sebebiyle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Akaryakıt harcamaları, bütçe planlamasında önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle, fiyat değişikliklerini takip etmekte fayda var.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
63.52
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.22
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.07
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.81
Gazyağı
70.67
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
