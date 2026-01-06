FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 06 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de 06 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları artış göstermeye devam ediyor. Benzin litre fiyatı 52.83 TL, motorin ise 54.26 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışı, akaryakıt tüketen sektörlerde maliyetleri yükseltiyor. Ayrıca, büyük şehirlerde farklı akaryakıt fiyatları gözlemleniyor. Dağıtıcıların fiyat politikaları ve rekabet, yerel fiyat farklılıklarına neden oluyor. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olması gerekiyor.

Cansu Akalp

06 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzin litre fiyatı 52.82875 TL, motorin litre fiyatı ise 54.26 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, akaryakıt tüketen sektörlerde maliyetleri artırıyor. Aynı zamanda vatandaşı da olumsuz etkiliyor. Fiyat dalgalanmalarının, ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı akaryakıt fiyatları gözlemleniyor. Bu farklılık, bölgedeki rekabet ve dağıtıcıların fiyat politikalarıyla ilgili. Dağıtım şirketleri, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirliyor. Bu yöntemle fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılıyor. Bu dinamikler tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere göre sürekli değişiyor. Farklı şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları ortaya çıkabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.83
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.14
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.16
Gazyağı
45.8
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
