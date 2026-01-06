Akaryakıt fiyatları! 06 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzin litre fiyatı 52.82875 TL, motorin litre fiyatı ise 54.26 TL olarak belirlendi. Bu artışlar, akaryakıt tüketen sektörlerde maliyetleri artırıyor. Aynı zamanda vatandaşı da olumsuz etkiliyor. Fiyat dalgalanmalarının, ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı akaryakıt fiyatları gözlemleniyor. Bu farklılık, bölgedeki rekabet ve dağıtıcıların fiyat politikalarıyla ilgili. Dağıtım şirketleri, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirliyor. Bu yöntemle fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılıyor. Bu dinamikler tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere göre sürekli değişiyor. Farklı şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları ortaya çıkabiliyor.