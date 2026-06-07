Akaryakıt fiyatları! 07 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 07 Haziran 2026 tarihinden itibaren 62.94625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 66.305 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ulaşım ve gıda gibi sektörlerde de fiyat istikrarını sağlıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasa koşullarına bağlıdır. Uluslararası petrol fiyatları da bu durumu etkileyebilir. Bu nedenle, fiyatlar her gün değişkenlik gösterebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt pompalarındaki fiyatlar farklıdır. Bayilerin belirlediği tutarlar, şehirler arasında değişiklik gösterir. Serbest piyasa koşullarında fiyatlar belirlenir. Ancak dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, şehirler arası fiyat farklılıklarını artırır. Tüketicilerin benzin ve motorin masraflarını doğrudan etkileyebilir. Güncel bilgileri takip etmek hayati bir önem taşır. Akaryakıt fiyatları konusunda duyarlı olmak gerekir.