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Akaryakıt fiyatları! 07 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.94625 TL, motorin fiyatı ise 66.305 TL olarak belirlendi. Akaryakıt maliyetleri, ulaşım ve gıda gibi sektörlerde fiyat istikrarını sağlıyor. Dünya genelindeki petrol fiyatları, bu fiyatların değişkenliğini etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Tüketicilerin, akaryakıt fiyatları konusundaki güncel bilgileri takip etmesi büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 07 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 07 Haziran 2026 tarihinden itibaren 62.94625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 66.305 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ulaşım ve gıda gibi sektörlerde de fiyat istikrarını sağlıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasa koşullarına bağlıdır. Uluslararası petrol fiyatları da bu durumu etkileyebilir. Bu nedenle, fiyatlar her gün değişkenlik gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları! 07 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt pompalarındaki fiyatlar farklıdır. Bayilerin belirlediği tutarlar, şehirler arasında değişiklik gösterir. Serbest piyasa koşullarında fiyatlar belirlenir. Ancak dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, şehirler arası fiyat farklılıklarını artırır. Tüketicilerin benzin ve motorin masraflarını doğrudan etkileyebilir. Güncel bilgileri takip etmek hayati bir önem taşır. Akaryakıt fiyatları konusunda duyarlı olmak gerekir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
70.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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