Akaryakıt fiyatları! 08 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 08 Mart 2026 itibarıyla sırasıyla 59,90 TL ve 64,68 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt istasyonlarında dalgalı bir piyasa gözlemleniyor. Zam ve indirimler, fiyatların günlük değişmesine neden olabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Tüketicilerin güncel fiyat bilgilerini sık sık kontrol etmesi önem taşırken, serbest piyasa koşulları fiyatları etkilemektedir.

Benzin fiyatları, 08 Mart 2026 tarihi itibarıyla 59,90 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 64,68 TL’dir. Akaryakıt fiyatlarında dalgalı bir seyir devam etmektedir. Bu durum, sürücülerin dikkatini çekiyor. Fiyatlar günlük olarak değişebiliyor. Kullanıcıların güncel fiyat bilgilerini sık sık kontrol etmesi önemlidir.

Akaryakıt pompa fiyatları, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik arz etmektedir. Serbest piyasa koşulları doğrultusunda, bayilerin kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğü vardır. Dağıtıcı firmaların bayilerine yönelik tavan fiyat belirleyebilme yetkisi de mevcuttur. Fiyat oluşumunda bu durum, dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Sonuç olarak, tüketicilerin en uygun fiyatı bulmalarına yardımcı olur.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.46
Gazyağı
81.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
