Akaryakıt fiyatları! 08 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'nin akaryakıt fiyatları belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 55,39 TL, motorin litre fiyatı ise 57,67 TL'dir. Bu fiyatlar, dünya petrol fiyatlarının dalgalanması ile yerli piyasa dinamiklerinden etkilenmektedir. Akaryakıt fiyatları yalnızca bu genel eğilimlerle değil, bölgesel farklılıklarla da şekillenmektedir. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerini yaparken, bölgedeki fiyat değişikliklerine dikkat etmeleri önemlidir.

Ülkemizde akaryakıt pompa fiyatları, günlük zam ve indirimlere tabi olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları bayiler arasında farklılıklar gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmalarıyla kendi bayileri için tavan fiyatları oluşturmaktadır. Bu durum, bir şehirdeki benzin fiyatı ile başka bir şehirdeki fiyat arasında önemli farklar oluşmasına neden olmaktadır.