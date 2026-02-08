FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 08 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 08 Şubat 2026 itibarıyla belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 55,39 TL, motorin litre fiyatı ise 57,67 TL olarak tespit edilmiştir. Fiyatlar, dünya petrol fiyatlarının dalgalanmasını ve yerel piyasa dinamiklerini yansıtmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyatlar, bayilik anlaşmaları nedeniyle farklılık gösterir. Tüketicilerin, bölgesel fiyat değişikliklerini göz önünde bulundurması büyük önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 08 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'nin akaryakıt fiyatları belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 55,39 TL, motorin litre fiyatı ise 57,67 TL'dir. Bu fiyatlar, dünya petrol fiyatlarının dalgalanması ile yerli piyasa dinamiklerinden etkilenmektedir. Akaryakıt fiyatları yalnızca bu genel eğilimlerle değil, bölgesel farklılıklarla da şekillenmektedir. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerini yaparken, bölgedeki fiyat değişikliklerine dikkat etmeleri önemlidir.

Ülkemizde akaryakıt pompa fiyatları, günlük zam ve indirimlere tabi olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları bayiler arasında farklılıklar gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmalarıyla kendi bayileri için tavan fiyatları oluşturmaktadır. Bu durum, bir şehirdeki benzin fiyatı ile başka bir şehirdeki fiyat arasında önemli farklar oluşmasına neden olmaktadır.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşıt kredisinde son tablo netleşti: Banka faiz oranları (Akbank, Garanti, TEB)Taşıt kredisinde son tablo netleşti: Banka faiz oranları (Akbank, Garanti, TEB)
Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi 'Olağan dışı bir sıkıntı' Gram altın için kuyumcular aynı şeyi söyledi 'Olağan dışı bir sıkıntı'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.