Akaryakıt fiyatları! 08 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,86 TL oldu. Motorin fiyatı ise 66,76 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlıdır. Döviz kurları ve ham petrol fiyatları da önemli rol oynar. Akaryakıt alımında şehirler ve bayiler arasında farklılıklar görülebilir. Farklı noktalarda aynı ürün, değişik fiyatlarla sunulabilir.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde dağıtıcı firmaların etkisi büyüktür. Bayi sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkileri vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu durum etkilidir. Fiyatların nasıl oluştuğu konusunda dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanmalara tabidir. Ayrıca bölgeler arasındaki farklılıklar da önemlidir. Tüketicilerin alım kararlarını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır.