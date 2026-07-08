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Akaryakıt fiyatları! 08 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,86 TL, motorin fiyatı ise 66,76 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları, döviz kurları ve ham petrol fiyatları gibi etmenlerden etkileniyor. Farklı şehirler ve bayilerde aynı ürün değişik fiyatlarla sunulabiliyor. Dağıtıcı firmaların bayi sözleşmeleri çerçevesinde belirlediği tavan fiyatlar, büyük şehirlerde önemli bir rol oynuyor. Tüketicilerin alım kararları, bu fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak şekilleniyor.

Akaryakıt fiyatları! 08 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

08 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,86 TL oldu. Motorin fiyatı ise 66,76 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlıdır. Döviz kurları ve ham petrol fiyatları da önemli rol oynar. Akaryakıt alımında şehirler ve bayiler arasında farklılıklar görülebilir. Farklı noktalarda aynı ürün, değişik fiyatlarla sunulabilir.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde dağıtıcı firmaların etkisi büyüktür. Bayi sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkileri vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu durum etkilidir. Fiyatların nasıl oluştuğu konusunda dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanmalara tabidir. Ayrıca bölgeler arasındaki farklılıklar da önemlidir. Tüketicilerin alım kararlarını etkileyen birçok unsur bulunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 08 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.76
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.31
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
59.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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